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選前之夜最後造勢 川普支持者冒雨齊聚密西根州

2024/11/5 12:47（11/5 13:28 更新）
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圖為美國總統共和黨候選人川普支持者4日於佛羅里達州聚集、揮舞旗幟。（路透社）
圖為美國總統共和黨候選人川普支持者4日於佛羅里達州聚集、揮舞旗幟。（路透社）
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（中央社大急流城4日綜合外電報導）美國總統大選進入最後倒數，共和黨候選人川普把握最後一刻衝刺，他的死忠粉絲興奮地齊聚在搖擺州密西根州，等待川普現身造勢，並堅信川普終將贏得勝利。

在印第安納州一家電話公司工作的65歲選民裴利（Mark Perry）說：「如果你看看參與人數，看看這些集會，就會發現川普獲得的支持真是瘋狂。」

他在大急流城（Grand Rapids）可容納1萬2000個座位的范安德爾體育館（Van Andel Arena）外告訴法新社，要是選舉結果往另一邊倒，「我想我們會認為非常可疑」。狂熱的川粉冒著雨勢，穿著雨衣坐在折疊椅上等了好幾個小時。

對許多人來說，移民是他們最關切的議題，也有人認為，通貨膨脹是最值得關注的問題，還有些人渴望看見進一步限制墮胎或禁止年輕人性別轉換。

然而，無論他們對這些議題的立場為何，他們都將深深質疑民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）勝選的合法性，儘管民調顯示，賀錦麗與川普勢均力敵。

41歲選民史密斯（Jacob Smith）說：「這將令人難以接受。」他的妻子丹妮兒（Danielle）也對她聽說密西根州可能存在違規投票行為表示擔憂。

自2020年輸給現任總統拜登到今年大選之前，川普不斷加大對選舉舞弊的指控，儘管目前並無證據表明存在廣泛的舞弊行為。

根據美國全國公共電台（NPR）上個月的一項民調，支持川普的選民中，有88%擔心發生舞弊情事，而支持民主黨候選人的選民只有29%擔心選舉舞弊。美國智庫「皮尤研究中心」（Pew Research Center）的一項調查顯示，大多數選民也認為，如果賀錦麗敗選，她會認輸，而川普不會。

今天一早，體育場外就出現排隊人潮，他們必須等到晚間6時30分後才能進入會場。

大急流城是川普2016年和2020年競選活動的壓軸，儘管4年前並未成功連任，但他對這座密西根州第2大城的愛並未動搖。川普預計將在深夜向人群發表談話。（譯者：劉文瑜/核稿：李佩珊）1131105

#川普
#民主黨
#密西根州
#賀錦麗
#美選速報
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