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美大選最後衝刺 川普造勢演說「不介意媒體遇襲」

2024/11/4 10:49
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（中央社賓州利蒂茨3日綜合外電報導）在美國總統大選倒數兩天之際，共和黨候選人川普在一場演說中表示，他並不在意媒體遭遇暴力，並暗示自己在2020年輸給民主黨人拜登後，「不應該離開」白宮。

綜合美聯社和法新社報導，前總統川普今天在競選最後階段發表充滿陰謀論的演說，除了一再質疑投票公正性，並重提自己試圖扭轉4年前敗選結果卻被起訴的舊恨。川普加強力道，對「極其無能」的國家領導層和美國媒體發動口頭攻擊，他在賓州蘭卡斯特（Lancaster）的集會上，一度將話題轉向針對媒體的暴力。

隨著選戰臨近尾聲，78歲的川普重申他可能不會接受敗選，他還對支持者說，如果有記者被槍殺，他不會介意，進一步加劇了他日益陰暗的言論。

川普的演說經常帶侮辱性言語，如今不僅愈來愈重口味，還語帶暴力。

川普在90分鐘的演說中，回憶起一名持槍歹徒7月在賓州巴特勒（Butler）的集會中暗殺他未遂的事件，並補充說，如果他再次遇襲，子彈必須先穿過媒體記者。

他說：「要擊中我，就必須讓子彈穿越製造假新聞的人群，我不太介意這一點。我不介意。」這番話引來了笑聲。

他還表示，著名共和黨批評家、前聯邦眾議員麗茲‧錢尼（Liz Cheney）如果「被9根槍管對準」，就不會願意支持海外作戰。這是川普最近幾天第2次談到他眼中的敵人被人用槍瞄準腦袋。

距離投票日僅剩不到48小時，川普繼續散布與選舉有關的謊言，他主張，倘若選舉存在舞弊，他才可能輸給民主黨對手、副總統賀錦麗（Kamala Harris），儘管民調顯示雙方勢均力敵。

他的一些盟友，尤其是2016年總統選舉川普競選團隊總幹事巴農（Steve Bannon）鼓勵他在5日提前宣布勝選，儘管此時要說誰贏還為時過早。這就是川普4年前的作為，啟動推翻選舉結果的進程，最終導致2021年1月6日國會大廈遇襲事件。

今年大部分的時間裡，川普展開一場相對有紀律的競選活動，把重點放在幕僚認為可為他帶來勝利的議題和選民，儘管他仍堅持有關選舉舞弊的錯誤論點，且經常離題引發爭議。

最近幾週，川普拿美國高球傳奇阿諾帕瑪（Arnold Palmer）的生殖器開玩笑，持續使用性別或性別歧視語言來爭取女性支持，而他在紐約麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）舉行的造勢大會，充斥粗俗、帶有種族主義的言論，成為頭條新聞。

儘管沒有證據表明美國存在任何有意義的選舉舞弊行為，但川普聲稱，關鍵搖擺州賓州的民主黨人正竭盡全力竊取大選。

他對賓州利蒂茨（Lititz）的群眾說，民主黨人是「惡魔」，並告訴支持者說，如果他們不去投票，就很「愚蠢」。

目前已有超過7730萬人在大選日前投票，比2020年總投票數的一半略多一些。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1131104

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