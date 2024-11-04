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美選前倒數 經濟學人表態支持賀錦麗

2024/11/4 11:13
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（中央社倫敦3日綜合外電報導）美國總統大選投票前夕，英國「經濟學人」表態支持民主黨候選人賀錦麗，認為川普回鍋會為世界帶來難承受的風險，雖然也難期待賀錦麗是出色總統，至少她不會帶來災難。

經濟學人撰文直言，川普回鍋會「讓美國再次粉碎」（Make America grate again）。

文章指川普今日一些政見更為極端。他支持對所有銷美商品加徵20%關稅，曾稱要對來自墨西哥的汽車徵收200%以上甚至500%的關稅；即便預算赤字極其嚴重，已達通常只會在戰爭或經濟衰退時才會出現的程度，但川普仍要擴大減稅，這表明他心中毫無健全財政管理。

這些政策將引發通膨，且恐與聯準會起衝突，更有引發貿易戰最終使美國陷入貧困的風險。通膨、失控的赤字和機構衰敗三者結合，將使外國對繼續購買美債存疑，擔心恐淪對美國無限「輸血」。

其次，文章指當前兩場戰事將危及美國的安全。在俄烏戰場，俄羅斯取得上風；在中東，一場伊朗與以色列開打的區域戰爭恐將美國拖入泥淖。

經濟學人指出，當今的危機將以川普第一任時所沒遇過的程度對他考驗。然而卻只見川普油腔滑調地承諾能在一天內讓俄烏止戰，又近乎無限鼓勵以色列進攻，這些都難讓人放心。更糟者是他對盟國的輕蔑，把美國最大地緣政治資產看成是美國被人揩油，這可能毀掉北約，亞洲盟邦可能覺得不再能相信美國的核子保護傘。

經濟學人指出川普若回鍋，與前次任內另一大差異是他恐更不受制約。如今共和黨儼然川普黨，親川普的智庫已在審查日後新內閣的忠誠人員名單；聯邦最高法院諸如不能起訴總統施政作為的相關裁定，也削弱對總統的制衡。

至於賀錦麗，經濟學人認為她固然是名位平庸的政治人物，但她畢竟沒走民主黨內光譜最左翼的路線，也爭取到像麗茲．錢尼（Liz Cheney）等傳統共和黨建制派人士倒戈相挺。

文末直言，雖然不用期待賀錦麗會成為一名出色的總統，但至少她不會帶來災難，然而川普卻會為美國和世界帶來不可接受的風險，「如果經濟學人手中有票，我們會把票投給賀錦麗」。（譯者：陳亦偉）1131104

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