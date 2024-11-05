美國選民無奈等待選舉之夜 社會瀰漫焦慮恐懼

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（中央社記者廖漢原紐約4日專電）長達一年的美國總統競選活動進入尾聲，兩陣營在搖擺州跑馬燈般進行最後衝刺。由於特殊的選舉人團制度，導致可能出現選舉人團票數相同、落選者普選票數超越當選者、有效票難以認定結果延宕，甚至不接受落選發生動亂等各種可能，美國社會浮現出焦慮與恐懼等不安情緒。

美國前總統川普（Donald Trump）去年夏天捲土重來，輕易擊敗競爭者佛羅里達州長迪尚特（Ron DeSantis）與前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）等人，再度掀起「讓美國再次偉大」（MAGA）浪潮。打破歷史紀錄3度參選的川普宣稱本屆將勝選，全球領袖屏息等待川普2.0的可能。

一場震驚全球的電視辯論讓美國總統拜登（Joe Biden）黯然退出政治舞台，民主黨亂局中整合推出副總統賀錦麗（Kamala Harris）接棒，在川普可能重回白宮恐懼下，自由派史無前例重金打造政治經歷尚淺的賀錦麗，反轉落後局面，全黨精銳盡出，誓言守住美國的民主價值。

兩陣營各自認為這場選舉是「民主價值」與「美國優先」的殊死戰，選民憂心選舉可能短期間沒有結果，美國出現領袖真空，甚至不接受落敗的社會動亂。

2020年，川普在喬治亞州、威斯康辛州、亞利桑那州與賓州分別以0.3%、0.6%、0.4%與1.2%落敗，由於差距些微，川普與部分支持者認為選舉舞弊，隔年1月6日爆發國會山莊暴動事件，川普陣營至今仍不承舉落敗。他在多個造勢場合明示這次將不接受失敗的選舉結果，支持者更揚言敗了會爆發「內戰」。

今年相同的搖擺州未如上屆民調顯示民主黨大幅超前，而是長期糾纏，各界都好奇今年民調是否會繼續翻車，還是「隱性川粉」已全數浮上檯面，賀粉轉為傾向不表態。

21世紀後，美國特殊的選舉人團制已兩度出現選舉結果難定，及普選票超越選舉人團票但候選人落選的現象。

2000年，小布希（George W. Bush）取得關鍵的佛羅里達州25張選舉人團票，以271張總選舉人團票勝出，但在佛州只贏了537張選票。這場選舉當時在近一個月後才落幕，關鍵是民主黨候選人高爾（Al Gore）接受最高法院停止驗票的判決，美國民主有驚無險的過關。

2016年，川普與潘斯（Mike Pence）搭檔以306張選舉人團票當選，但普選票落後希拉蕊（Hillary Clinton）與凱恩（Tim Kaine）近2個百分點，許多人質疑美國總統選舉遊戲規則欠缺公平性。

由於選情激烈，川普支持者恐不接受可能的落敗，長期撕裂的美國社會再度陷入選舉焦慮與恐懼，若無候選人明確領先，類似國會山莊的暴動事件會再度上演，局勢會更嚴峻。此外，搖擺州選務人員面臨極大壓力，投票所與選務中心強化安全裝備，多個搖擺州政府聲明，將堅守崗位，公正完成投開票作業。（編輯：高照芬）1131105