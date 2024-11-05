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賀錦麗登NBC週六夜現場 川普獲免費廣告時段

2024/11/5 09:43（11/5 10:13 更新）
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左為美國民主黨總統候選人賀錦麗，右為共和黨總統候選人川普。（左圖取自賀錦麗推特網頁x.com；右圖美聯社）
左為美國民主黨總統候選人賀錦麗，右為共和黨總統候選人川普。（左圖取自賀錦麗推特網頁x.com；右圖美聯社）
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（中央社記者林宏翰洛杉磯4日專電）美國民主黨總統候選人賀錦麗2日登上綜藝節目「週六夜現場」，基於美國通訊法規，電視台「國家廣播公司」（NBC）應川普競選陣營要求，贈送共和黨候選人川普2次免費的60秒廣告。

民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）2日原本計畫前往底特律造勢，但當天臨時更改目的地，在「週六夜現場」（Saturday Night Live）直播時間11時30分之前幾小時，飛抵紐約。

在節目中，賀錦麗與模仿自己的演員瑪亞魯道夫（Maya Rudolph）一起演出，時間約1分30秒。

「洛杉磯時報」報導，NBC向聯邦傳播委員會（FCC）通報，賀錦麗在節目上出現的時間長度。

報導指出，根據知情人士透露，川普的競選陣營，隨即聯繫NBC，提出同等曝光時間的請求。

川普陣營後來在3日「改裝房車系列賽」（NASCAR）季後賽、「美式足球週日夜」兩項賽事轉播中，獲得60秒的免費廣告時段。

美國公共廣播法規針對競選期間，設有「同等時間條款」（Equal Time Provision），確保所有的候選人在公共廣播平台上有公平的曝光機會。這項規定不限制新聞時段。

這項法規只適用在公共廣播頻道，不適用有線電視或串流平台。NBC曾經處理過類似的案例如2007年前參議員湯普森（Fred Thompson）宣布競選2008年共和黨總統候選人時，NBC停播他曾演出的電視劇。

川普在2015年宣布競選總統後，也遭要求退出在NBC實境秀「名人接班人」（Celebrity Apprentice）的主持人身分。（編輯：唐佩君）1131105

#NBC
#川普
#賀錦麗
#美國大選
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