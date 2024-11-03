美國大選倒數3天催票 賀錦麗驚喜現身週六夜現場

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（中央社紐約2日綜合外電報導）美國民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗今天結束一整天競選活動行程後，驚喜現身喜劇綜藝節目「週六夜現場」（Saturday Night Live），並嘲諷共和黨對手、前總統川普。

賀錦麗（Kamala Harris）首度參演「週六夜現場」，她在節目的「冷開場」中，跟扮演自己的演員瑪亞魯道夫（Maya Rudolph）對坐在更衣室梳妝台前，兩人穿相同黑色套裝和珍珠項鍊，開著自己笑聲及名字諧音梗的玩笑。

當賀錦麗出現在紐約的攝影棚時，現場觀眾爆出熱烈歡呼聲與掌聲，她立刻開始嘲諷川普（Donald Trump）的一則新聞，此事為川普近日坐上一輛車身貼有「讓美國再次偉大」（MAGA）標語的垃圾車。

瑪亞魯道夫模仿賀錦麗獨特的笑聲後，賀錦麗問道：「我的笑聲聽起來真的是這樣？」瑪亞魯道夫回答：「有一點點。」

瑪亞魯道夫還向賀錦麗伸出手並說：「現在，賀錦麗，握住我的手。美國人民想要結束亂象。」兩人最後齊聲說：「支持賀錦麗，向前走！」

美國長壽綜藝節目「週六夜現場」於2008年分別邀請了當時的民主黨總統候選人歐巴馬（Barack Obama）與共和黨總統候選人馬侃（John McCain），也曾在川普投入政壇之前於2004年邀請過他。

今天稍早，賀錦麗與川普在關鍵搖擺州北卡羅來納州狹路相逢，夏洛特（Charlotte）機場停機坪上同時可以看到賀錦麗的副總統空軍二號專機與川普的私人飛機。

這是兩位候選人連續第4天在同一州拉票。美國總統大選中，被視為真正具有關鍵影響力的只有7個州，北卡是其中之一，另外6州為賓州、亞利桑那州、喬治亞州、密西根州、內華達州及威斯康辛州。（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1131103