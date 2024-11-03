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美大選7500萬人已提前投票 賀錦麗與川普分頭衝刺

2024/11/3 22:20（11/3 22:33 更新）
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賀錦麗2日在北卡羅來納州造勢。（美聯社）
賀錦麗2日在北卡羅來納州造勢。（美聯社）
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（中央社底特律3日綜合外電報導）美國民主黨總統候選人賀錦麗今天將赴密西根州造勢，她的共和黨對手川普則會在賓夕法尼亞、北卡及喬治亞這3個搖擺州。根據統計，5日總統大選前，至少7500萬人已提前投票。

路透社報導，今天將是10月29日以來，兩位候選人首次沒有在同一天到同一州造勢。

賀錦麗（Kamala Harris）預計將在密西根州的大學城東蘭辛（East Lansing）造勢。對於民主黨而言，密西根州勢必拿下。

密西根州約20萬阿拉伯裔選民之中，一些人不滿現任副總統賀錦麗做得不夠，未能幫助加薩走廊（Gaza Strip）結束戰爭並削減給予以色列的援助。

川普（Donald Trump）本月1日造訪密西根州阿拉伯裔聚居地迪爾伯恩（Dearborn）時，矢言會讓中東地區的戰爭結束。

川普今天預計在3座小城鎮造勢，可能有助他催出農村基本盤選票，他會先到賓州利蒂茨（Lititz），下午再到北卡羅來納州金斯頓（Kinston），最後以喬治亞州梅崗（Macon）的晚間集會結束這一天。

賀錦麗於選前最後幾天試圖說服選民她會降低生活成本，這是歷經數年通貨膨脹後的首要議題；同時她也把川普形容成危險且難以預測的人，並敦促美國人民揮別川普製造分裂的政治作風。

她昨天在北卡大城夏洛特（Charlotte）說道：「這次選舉，我們有機會開啟新頁，揮別川普嘗試讓我們分裂並害怕彼此的10年。我們受夠了。」

川普則主張，副總統賀錦麗應該為過去幾年物價飆漲、大量移民湧入負責，他把移民問題描述成美國的威脅。

根據佛羅里達大學（University of Florida）的選舉實驗室（Election Lab）數據，至少7500萬美國人已提前投票，將近2020年大選的一半，當年總共約有1億6000萬人投票。

不過投票日過後幾天，選舉贏家仍可能無法揭曉，因為像是賓州等州都需要時間來對郵寄選票進行計票。（譯者：楊昭彥/核稿：陳彥鈞）1131103

川普2日在北卡羅來納州與支持者互動。（路透社）
川普2日在北卡羅來納州與支持者互動。（路透社）
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