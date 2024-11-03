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華府女性大遊行萬人爭取墮胎權 力挺賀錦麗

2024/11/3 13:13（11/3 13:36 更新）
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美國女性大遊行2日舉行，是華府11月5日總統大選投票日前最後一場大型遊行活動，吸引不少媒體到現場採訪。中央社記者鍾佑貞華盛頓攝 113年11月3日
美國女性大遊行2日舉行，是華府11月5日總統大選投票日前最後一場大型遊行活動，吸引不少媒體到現場採訪。中央社記者鍾佑貞華盛頓攝 113年11月3日
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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國總統大選倒數3天，上萬婦女今天聚集在華府，表達對民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）的擁戴，並響應她對婦女應有生育健康照護的訴求。

賀錦麗已將墮胎權作為她與共和黨對手川普競爭白宮大位的核心議題，在年度女性大遊行（Women's March）中這個議題不斷出現。

從北卡羅來納州趕來參加此次活動的19歲布魯克爾 （Leah Brooker）說：「投票給挺我們女性權利的候選人，對我來說是最重要的事。」

布魯克爾告訴法新社說，她已經提前投票，並稱「我首次投票就是投給女性候選人，讓我感到能量滿滿」。

來自紐約、66歲的柯恩（Abby Cohen）站在美國計劃生育協會（Planned Parenthood）展示攤位附近說，川普「非常危險」、「不管女性死活」。

「我希望所有女性都投票給賀錦麗…也希望所有男性投給賀錦麗。」

主辦單位估計，參與這場活動的人數約1萬5000人，美國其他城市也舉辦姐妹遊行。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1131103

年度女性大遊行一片支持身體自主權的呼聲中，也有女性舉「賀錦麗是嬰兒殺手」標語，抨擊民主黨總統候選人賀錦麗支持墮胎權的立場。中央社記者鍾佑貞華盛頓攝 113年11月3日
年度女性大遊行一片支持身體自主權的呼聲中，也有女性舉「賀錦麗是嬰兒殺手」標語，抨擊民主黨總統候選人賀錦麗支持墮胎權的立場。中央社記者鍾佑貞華盛頓攝 113年11月3日
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