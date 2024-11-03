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美總統大選倒數3天 賀錦麗將驚喜客串週六夜現場

2024/11/3 10:17
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（中央社紐約2日綜合外電報導）美國總統大選倒數3天，民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）今天突然飛往紐約，將在美國老牌深夜綜藝節目「週六夜現場」（Saturday Night Live）驚喜亮相。

路透社報導，賀錦麗競選團隊拒絕置評，但隨行記者被護送進入「週六夜現場」的美國國家廣播公司（NBC）總部大樓。兩名消息人士表示她將在節目露面，節目將於美東時間晚上11時30分播出。

美國長壽綜藝節目「週六夜現場」在2008年分別邀請了當時的民主黨候選人歐巴馬和共和黨候選人馬侃（John McCain ），也曾在川普投入政壇之前於2004年邀請過他。

今天稍早，賀錦麗和共和黨候選人川普在關鍵搖擺州北卡羅來納州狹路相逢，夏洛特（Charlotte）機場停機坪上同時可以見到賀錦麗的副總統空軍二號專機與前總統川普的私人飛機。

這是兩位候選人連續第4天在同一州拉票。美國總統大選中，被視為真正具有關鍵影響力的只有7個州，北卡是其中之一，另外6州為賓州、亞利桑那州、喬治亞州、密西根州、內華達州以及威斯康辛州。

賀錦麗今天將在北卡第一大城夏洛特造勢；川普則已於稍早在郊區加斯托尼亞（Gastonia）催票。（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1131103

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