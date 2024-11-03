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賀錦麗川普民調拉不開 華府女性大遊行難掩焦慮

2024/11/3 09:46（11/3 10:01 更新）
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年度女性大遊行2日在華府及全美其他地點舉行，成千上萬女性參與。中央社記者鍾佑貞華盛頓攝 113年11月3日
年度女性大遊行2日在華府及全美其他地點舉行，成千上萬女性參與。中央社記者鍾佑貞華盛頓攝 113年11月3日
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（中央社記者鍾佑貞華盛頓2日專電）美國女性大遊行今天登場，數千人從華府自由廣場步行到白宮，高喊賀錦麗競選口號「拒絕倒退嚕」、不願川普時代再臨，沿路鼓聲讓氣勢更盛。不過，受訪者眼看川賀民調緊咬，焦慮程度隨選舉倒數直線上升。

年度「女性大遊行」（Women's March）下午在華府及全美其他地點舉行，可見成千上萬女性聚集，除了和過去一樣傳遞反川普及支持女權的訴求，今年更是「挺賀錦麗」大會師。

遊行會場上，粉紅色「小野貓」帽（pussy hat）大軍重現街頭，這頂針織帽如今已經「7歲」，是女性民眾在川普2017年宣誓就職隔天，用來抗議川普曾誇口可對女性「要幹嘛就幹嘛」的小物。

23歲的莉莎（Lisa）一身紅袍，化身小說翻拍影集「使女的故事」（The Handmaid's Tale）中，遭男性完全宰制、淪為生育工具的「使女」。她說話簡短卻激進，「我要推翻他（川普），如果他當總統的話」。

她接受中央社採訪時表示，今天參與遊行就是為了挺民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）。此時此刻，所有女性都必須團結，彼此支持。女性在整個歷史中一直被男性壓迫、忽視，「這讓我感到超級噁心」。

在自由廣場（Freedom Plaza）入口舉著寫有「趁還能投票的時候投票」大型海報的是老師凱莉（Kelly），她認為女性站出來並被看見至關重要，讓川普和他的支持者知道女性不會退縮也很重要。「我們非常期盼能有一位女性總統，關心我們的權利」。

凱莉說，許多人對川普任命剝奪墮胎權的最高法院法官感到震驚。

2022年6月，美國最高法院表決推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）保障墮胎權的歷史性裁決，結束近50年來對墮胎的憲法保障。最高法院法官之中，有3位是川普任命。而賀錦麗不僅曾任檢察官，曾以詐欺和性侵罪名關押男性，也大力支持墮胎權。

凱莉眼看賀錦麗與川普的民調結果拉不開差距，為國家感到恐懼，「不敢相信我們又到了這一步」。這個國家有一半的人居然認為川普適合當總統，「我害怕極了」。

她得知記者來自台灣後表示，「我想在台灣你們也會害怕（選舉結果）」。她說，她為川普將全球置於這種局面感到震驚，「我只是想讓你知道，這個國家超過一半的人都關心你們，我們心繫著你們」。

現場可見數位男性加入遊行，其中一位是倉儲業者凱文（Kevin），他同樣對民調感到焦慮，認為兩人勝選機率五五波，川普很可能重返白宮。

「這相當可怕。這就是為什麼我要出來投票，我認識的每個人都應該出來投票，因為選情非常接近，票票都重要。」

大批人潮在夕陽下走向白宮，一路鼓聲讓幾位遊行民眾隨之起舞，高喊「拒絕倒退嚕」（we won’t go back）、「婦權就是人權」、「我的身體、我說了算」（my body, my choice）等口號。

還有抗議人士帶著已故自由派大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）的照片前來。致力爭取兩性平權的金斯柏格2020年因病過世，時任總統川普提名由保守派法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）遞補她的遺缺。

一片支持身體自主權的呼聲中，也有女性高舉「賀錦麗是嬰兒殺手」標語，抨擊賀錦麗支持墮胎權的立場，也有人扛著十字架，以大聲公疾呼「墮胎就是謀殺」，立刻引發遊行人士反嗆。

兩邊叫罵不斷，但沒有發生肢體衝突，遊行和平落幕。大選正式投票日約在72小時後，但部分地區的投票已經開始。（編輯：陳承功）1131103

年度女性大遊行除了和過去一樣傳遞反川普及支持女權的訴求，今年更是「挺賀錦麗」大會師。圖為遊行中表演鼓樂的隊伍。中央社記者鍾佑貞華盛頓攝 113年11月3日
年度女性大遊行除了和過去一樣傳遞反川普及支持女權的訴求，今年更是「挺賀錦麗」大會師。圖為遊行中表演鼓樂的隊伍。中央社記者鍾佑貞華盛頓攝 113年11月3日
民眾2日戴經典粉紅色「小野貓」帽，參與美國年度女性大遊行。這頂針織帽是女性民眾在川普2017年宣誓就職隔天，用來抗議川普曾誇口可對女性「要幹嘛就幹嘛」的小物。中央社記者鍾佑貞華盛頓攝 113年11月3日
民眾2日戴經典粉紅色「小野貓」帽，參與美國年度女性大遊行。這頂針織帽是女性民眾在川普2017年宣誓就職隔天，用來抗議川普曾誇口可對女性「要幹嘛就幹嘛」的小物。中央社記者鍾佑貞華盛頓攝 113年11月3日
23歲的莉莎2日一身紅袍，化身小說翻拍影集「使女的故事」中，遭男性完全宰制、淪為生育工具的「使女」，參與年度女性大遊行。中央社記者鍾佑貞華盛頓攝 113年11月3日
23歲的莉莎2日一身紅袍，化身小說翻拍影集「使女的故事」中，遭男性完全宰制、淪為生育工具的「使女」，參與年度女性大遊行。中央社記者鍾佑貞華盛頓攝 113年11月3日
美國女性大遊行2日登場，數千人從華府自由廣場步行到白宮，高喊賀錦麗競選口號「拒絕倒退嚕」。中央社記者鍾佑貞華盛頓攝 113年11月3日
美國女性大遊行2日登場，數千人從華府自由廣場步行到白宮，高喊賀錦麗競選口號「拒絕倒退嚕」。中央社記者鍾佑貞華盛頓攝 113年11月3日
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