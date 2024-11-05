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美大選川普賀錦麗民調膠著 若選舉人票平手 新國會決定正副總統
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美國史上最緊繃大選之一？ 歷史揭民調或許僅供參考

2024/11/5 10:42（11/5 11:32 更新）
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美國共和黨總統候選人川普（左）與民主黨候選人賀錦麗（右）。（左圖取自facebook.com/DonaldTrump，右圖取自facebook.com/KamalaHarris）
美國共和黨總統候選人川普（左）與民主黨候選人賀錦麗（右）。（左圖取自facebook.com/DonaldTrump，右圖取自facebook.com/KamalaHarris）
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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）民調顯示，本屆由前總統川普對決副總統賀錦麗的美國總統大選，是美國史上最緊繃的總統大選之一。

法新社報導，主要民調機構資料顯示，雙方陣營陷入拉鋸戰。

在選舉前夕的戰場州，綜合主要民調數字的538網站（Fivethirtyeight.com）調查顯示，雙方陣營在賓州支持率都為47.8%，內華達州也幾乎相同，而在威斯康辛州、密西根州和北卡羅來納州，則是僅有1個百分點的差距。

但這麼些微的差距可能無法說明一切。

華盛頓美利堅大學（American University）教授康貝爾（W. Joseph Campbell）問道：「我想知道，真的這麼接近嗎？」

他之所以這麼問，是因為民調機構在最近幾次選舉的表現不佳。

2016年，川普民調落後，最後卻仍勝選，令政治建制派措手不及。而事實證明，拜登2020年勝選幅度遠小於預期。

2022年，儘管預測會掀起「紅色浪潮」，共和黨卻僅取得微弱的國會多數。

康貝爾說：「對民調機構而言，2020年總統大選的預測表現，整體來說是40年來最糟的一次，讓許多人相當難堪。」

川普在政治舞台崛起，很大程度凸顯了民調的失誤。2016年和2020年，他的支持者人數一直被低估，民調公司不得不調整其統計方法。

民意調查者的創傷

歷史提供了有趣的相似之處：1980年，民調顯示時任總統卡特（Jimmy Carter）與挑戰者雷根（Ronald Reagan）支持度不相上下，但最後階段雷根民調飆升，最終以10個百分點的優勢獲勝。

康貝爾表示：「我不是說2024年的模式會是那樣，但我們得記得那件事。」

大公司的民調分析師公開承認面臨挑戰。

「紐約時報」（The New York Times）首席政治分析師寇恩（Nate Cohn）表示：「不，你不能相信民調…你不能篤定民調領先的候選人就會勝選。」

寇恩解釋說，民調機構正在努力修正川普時代出現的系統性偏見。

「2016年和2020年大選對許多民調機構的創傷怎麼形容都不誇張。對某些人而言，再次低估川普，可能會對他們的生意和生計構成重大威脅。」

部分專家懷疑民調機構可能落入團體迷思，或成為「羊群效應」的受害者，調整與共識顯著偏離的結果。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1131105

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