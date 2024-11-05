華爾街日報：川普賀錦麗無論誰贏 盟邦都有美外交政策轉向心理準備

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國總統大選5日投票。各國政府等候選舉結果之餘也開始做心理準備，認為無論誰贏，日後的華府恐都更加不可預測。

華爾街日報指出，代表民主黨角逐白宮的副總統賀錦麗與代表共和黨的前總統川普，分別端出截然不同的外交政策觀點，以致無論是誰勝出，盟友和對手都在為不安的轉變做準備。

賀錦麗和川普在競選期間都不太著墨外交事務。公開談話內容顯示，在如何解決中東和俄烏戰爭、與中國的關係、北約和其他美國所參與重要聯盟的未來、移民乃至其他優先要務上，兩人都有分歧，有些南轅北轍但有些只是程度不同。

然而外交圈表示，潛在的劇變促使許多國家重新思考長期以來對美國設想的可靠性，並尋找備援方案確保己身和聯盟利益。

一名歐盟外交官說：「這可能會迫使一些國家醒悟。我覺得還是有些人有錯覺，以為民主黨贏了會一切照舊。」

外交圈和外國官員承認，川普回鍋發生重大政策轉向的風險遠比賀錦麗高。川普勝選可能破壞美國在北約幾十年的領導地位，並減少援烏力度。但有些人表示，他們覺得就算是賀錦麗勝出，也不會扭轉美國外交政策益發民族主義的傾向，只差在程度與緩急。

一名歐洲外交高層直言：「美國將不再是想當然爾的夥伴，且鑒於不可預測性，會被當成選擇性夥伴。」

歐洲官員認為與10年前相比，如今美國整體而言是一個不太可靠的盟友，奉行更具交易性質的外交政策。杜克大學政治系助理教授麥瑞克（Rachel Myrick）表示，外交政策在美國國內益發黨派化，「這種態勢尤其令盟友與合作夥伴擔憂，因為他們仰賴美國承諾，不希望因總統換屆而生變」。

在布魯塞爾，歐盟官員頻繁開會以做好與美國貿易戰的準備，尤其若川普回鍋後遂行對銷美商品加徵10%關稅。一名歐洲高外交高層透露，歐盟打算對來自共和黨執政所在地製造的商品加徵報復關稅，「當然啦，人人還是希望能優先避免美歐貿易戰」。

一名北歐國家的外交官表示，雖然賀錦麗勝出較不用擔心跨大西洋關係和援烏力道受損，但她可能也會如川普般要歐洲國家負擔更多自身國防支出，「國防搭便車的時代告終，是時候該讓我們自家選民意識到這點」。（譯者：陳亦偉）1131105