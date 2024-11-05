美國大選新罕布什爾州小鎮半夜投票 賀錦麗川普各得3票平手[影]
2024/11/5 13:47（11/5 14:19 更新）
（中央社迪斯維爾諾契5日綜合外電報導）美國總統大選今天登場，新罕布什爾州小鎮迪斯維爾諾契是美國首批宣布總統投票結果的地點之一，根據計票結果，副總統賀錦麗與前總統川普平手，各得3票。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，迪斯維爾諾契鎮（Dixville Notch）的投票有4名共和黨人與2名未宣布意向的選民參與，民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）與共和黨候選人川普各得3票。
迪斯維爾諾契鎮是非建制村落，位於新罕布什爾州北端的美加邊境沿線，今天依據可追溯至1960年的傳統，在美東時間午夜過後開始與結束投票。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1131105
延伸閱讀不斷更新／美國總統大選即時開票 看賀錦麗川普誰入主白宮選前之夜最後造勢 川普支持者冒雨齊聚密西根州賀錦麗選前之夜賓州衝刺 支持者心情如洗三溫暖[影]希拉蕊普選獲勝為何是川普當總統？看懂美國特殊選舉人制度
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
澳洲、印度：美國大選結果不影響四方安全對話