美國大選新罕布什爾州小鎮半夜投票 賀錦麗川普各得3票平手[影]

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（中央社迪斯維爾諾契5日綜合外電報導）美國總統大選今天登場，新罕布什爾州小鎮迪斯維爾諾契是美國首批宣布總統投票結果的地點之一，根據計票結果，副總統賀錦麗與前總統川普平手，各得3票。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，迪斯維爾諾契鎮（Dixville Notch）的投票有4名共和黨人與2名未宣布意向的選民參與，民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）與共和黨候選人川普各得3票。

迪斯維爾諾契鎮是非建制村落，位於新罕布什爾州北端的美加邊境沿線，今天依據可追溯至1960年的傳統，在美東時間午夜過後開始與結束投票。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1131105