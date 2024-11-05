澳洲、印度：美國大選結果不影響四方安全對話

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（中央社雪梨5日綜合外電報導）澳洲和印度外交部長今天表示，無論美國總統大選結果如何，他們有信心美國、印度、澳洲和日本組成的四方安全對話（Quad）會繼續在印太地區合作。

路透社報導，澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）在坎培拉對記者表示，她在美國大選前拜會了川普政府國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），雙方進行了「非常良好的討論」。

她說：「我們要討論的優先事項之一是澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS），我們非常高興看到跨黨派的支持。」

AUKUS協議是澳洲最昂貴的國防計畫，2023年在拜登政府領導下達成。

她說：「至於美國大選，我們將與美國人民選擇的任何人合作。」

四方安全對話領袖9月同意建立聯合海岸防衛隊巡邏，並加強軍事後勤合作。

黃英賢說，四方安全對話在該地區「非常有價值」， 「無論這場選舉結果如何，我們都認為它仍具有重要意義」。

印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）則說，四方安全對話2017年在川普任內重啟。

他在出訪澳洲時表示：「當我們審視美國大選時，我們非常有信心，無論結果如何，我們與美國的關係只會不斷發展。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1131105