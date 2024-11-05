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美防大選暴動 求救鈴、SWAT特警隊、FBI全出動

2024/11/5 14:09
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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）氣氛緊繃的美國即將從共和黨的川普和民主黨候選人賀錦麗之間選出新任總統，在憂心可能爆發政治暴力事件之下，各州官員無不嚴陣以待，加強明天投票日和接下來幾天的維安。

綜合路透社和法新社報導，有些是替選務人員備好緊急求救鈴，有些在屋頂部署特種部隊，還有些州已有國民兵（National Guard）待命。

全美近10萬個投票站有許多都升高維安，此外，聯邦調查局（FBI）也在華府設立全國選舉指揮站，選舉週每天都將24小時全天候監控威脅。

為投票作業提供安全技術的Runbeck Election Services今天向法新社證實，他們已為客戶訂購了約1000個緊急求救鈴，且客戶包含選務中心及旗下工作人員。

這些小巧的裝置可用掛繩佩戴，或放在口袋之中，還能與使用者的手機配對，並在緊急情況下聯繫執法部門或其他有關當局。

許多最明顯的維安措施都是在決定總統選戰的幾個搖擺州，例如內華達等。內華達州州長隆巴度（Joe Lombardo）上週表示，他已啟動一支由60名國民兵組成的「有限度特遣隊」，以確保備有及時因應任何挑戰的能耐。

在密西根州，鑒於2020年大選曾發生計票第2天有川普支持者到底特律（Detroit）市中心的會議廳敲打窗戶的情況，今年通往會議廳的大道兩側都架設起一個個黃色自行車架。若要進入會議廳，訪客必須先通過金屬探測器，內另有約15名警察巡邏。

而在亞利桑那州，當地官員已將該州馬里科帕郡（Maricopa County）的主要選舉和計票設施變成貨真價實的堡壘，除了有鐵柵欄、鐵絲網、武裝警衛，屋頂上還有特種武器和戰術部隊（SWAT）駐守。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1131105

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