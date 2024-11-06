本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
2024美國大選
即時新聞
新聞專題
即時新聞3/300
首頁 / 國際

選舉之夜川普在佛州豪宅辦派對 賀錦麗返母校看開票

2024/11/6 03:34
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約5日綜合外電報導）有線電視新聞網（CNN）引述若干消息來源報導，共和黨候選人川普將偕同家人和朋友在佛羅里達州豪宅海湖俱樂部看開票。他的對手賀錦麗則會回華府母校舉行開票之夜。

海湖俱樂部（Mar-a-Lago）的成員受邀到至此參加開票之夜派對，前總統川普（Donald Trump）可能在整場派對四處串門子、與賓客談話。

民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris）則會前往華府的母校霍華德大學（Howard University）看開票。這是位於華府歷史悠久的一所黑人大學，賀錦麗認為這是她政治生涯的起始點。

根據學校介紹，霍華德大學成立至今已頒發超過10萬個學位，也是美國授予非裔博士學生數量最多的學校，超過9成以上都是有色人種學生。（譯者：洪啟原）1131106

#川普
#海湖俱樂部
#華府
#賀錦麗
#民主黨
#共和黨
#賀錦麗
#美選速報
賀錦麗
美大選結果難料 賀錦麗「印度老家」村民齊聚神廟祈福美國總統大選登場 各州陸續開始投票
川普
任期將屆盼留政治遺產 拜登在白宮官邸觀看開票結果美國總統大選牽動國會 參眾兩院勢力版圖可能反轉
即時新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
川普攜夫人梅蘭妮亞在佛州投完票 稱有信心贏得大選
172.30.142.39
更多編輯台推薦新聞：