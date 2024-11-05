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任期將屆盼留政治遺產 拜登在白宮官邸觀看開票結果

2024/11/5 22:54
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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）儘管美國現任總統拜登任期將屆，他的名字也未出現在總統選票上，大選結果仍攸關他的政治遺產能否延續。美媒報導，拜登將偕同夫人與親信，在白宮官邸觀看開票結果。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，在大選來臨前的幾天裡，拜登可謂相當低調，預計今天大選日也將如此。一名白宮官員透露，拜登將與第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）和資深幕僚、職員一起在白宮官邸觀看開票。

現年81歲的拜登今天並無公開行程。隨著各州開票程序持續進行，預計他將定時收到開票結果匯報。

拜登2日在賓州史克蘭頓（Scranton）的一場造勢活動上表示，「我們已取得很多進展，賀錦麗將在這個基礎上再接再厲…我請求大家支持賀錦麗和（她的競選搭檔）華茲（Tim Walz），這個請求不是為了我自己。我是說，我即將要卸任了。」

儘管拜登已遭邊緣化，但他仍不斷警告川普的第2個任期可能為國家帶來什麼後果。白宮已採取多項措施來保護他的部分政績，以免川普若再度入主白宮，可能設法抹滅他的許多政治遺產。（譯者：施施）1131105

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