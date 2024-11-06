美大選登場華府投票所湧排隊人潮 紙本選票現場列印

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（中央社記者石秀娟華盛頓5日專電）今天是美國總統大選投票日，華府的投票所上午7點開門，直到晚間8時為止。設在馬丁路德圖書館的投票所，一早就有許多民眾來排隊。選民可以選紙本或電子選票，紙本選票當場列印，投完後放入計票機器。

美國選民必須先登記才能投票，根據統計，華府選民是全美登記投票率最高的地方之一，有超過8成選民登記。華府今年在選舉日開設75個投票所，選民可以在任何一個投票所投票。但是選舉日當天才登記的選民，須赴指定的投票所投票。

根據USAFACTS網站，人口普查局2022年的資料顯示，奧勒岡州選民的登記投票率為82.7％、華府為82.4％，北卡羅來納州最低，僅為60.8%。

設在馬丁路德圖書館（Martin Luther King Jr. Memorial Library）的投票所，民眾最早於6時45分就來排隊。投票民眾很踴躍，晚來的人就要加入排隊長龍。華府的投票時間到晚間8時截止。之後選務人員會將選票送到另一個計票中心開票。

選民以證件確認身份後，選務人員會詢問要紙本或電子選票。選擇紙本的民眾，選務人員當場才列印選票；以電子選票投票的民眾則直接到投票機投票。選民投好後會將選票放入計票機器讀取，選票也收集在計票機器裡。

美國的投票所允許民眾帶手機或其他物品，有民眾帶著小孩或拎著大包小包東西，也有民眾帶狗同行，媒體也可以進到民眾的投票區進行採訪。

民眾投完票後會領到「我投完票了」（I voted）的貼紙，選擇郵寄選票的民眾，在收到選票時也會收到貼紙。有選民直接貼在帽子或衣服上，是一種鼓勵其他人也去投票的方式，也有人說這是「民主的象徵」（symbol of democracy）。（編輯：洪啟原）1131106

華府的美國選民Ethan投完票後，拿到「我投完票了」的貼紙。有選民說，貼紙可以鼓勵投票，也是民主的象徵。中央社記者石秀娟華盛頓攝 113年11月6日

美國選民進投票所的規定不嚴，有選民帶狗進來投票，這名選民選擇紙本選票。中央社記者石秀娟華盛頓攝 113年11月6日

在華府的一間投票所，選民選擇用電子投票的方式，投下神聖一票。中央社記者石秀娟華盛頓攝 113年11月6日