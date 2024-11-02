本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
東北季風4日增強 6日到8日低溫恐跌破20度
首頁 / 國際
2024美國大選
即時新聞
新聞專題
即時新聞1/264
首頁 / 國際

美國國會選舉激烈不亞於總統 參院共和黨可望翻盤

2024/11/2 18:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓2日綜合外電報導）誰入主白宮向來是全球關注美國選舉的焦點，對於美國民眾而言，國會控制權之爭也相當重要，不到最後關頭不知鹿死誰手，目前看來參院共和黨有機會翻盤，但眾院誰主導仍難料。

法新社報導，雖然鎂光燈都聚焦在5日美國大選共和黨總統候選人川普（Donald Trump）和民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）的對決，但當天全美數以百計國會議員選區的投票結果，將決定白宮新主人是否能取得完全執政優勢來執行政綱，抑或陷入行政與立法部門的對立僵局。

美國聯邦眾議院共435席將全面改選，聯邦參議院所有100席中則有34席將換血。以選前最後1個週末而論，兩黨選情幾乎是史上最激烈。

其中眾院看來仍難以預料由哪個黨當家，不過在參院方面，由於民主黨面臨艱困的選區形勢，共和黨有可能以些微差距奪回主導權。

民主黨目前在參院僅享有1席脆弱多數，但是本屆應選的34席中，約莫2/3均浮現民主黨能否守住的變數。

其中有3席位於川普先前2次總統大選都贏的州，另有5席在競爭激烈的搖擺州，當地選民每逢大選的投票忠誠度絕非鐵板一塊。

在投票日當晚的開票，民主黨的參議院席次預料將從掉1席開始，因為在全美最狂熱挺川的州之一西維吉尼亞州（West Virginia），溫和派民主黨聯邦參議員曼欽（Joe Manchin）退休後空出的席次改選，非常有可能拱手讓給共和黨。（譯者：曹宇帆/核稿：張正芊）1131102

#川普
#參院
#國會
#眾院
#聯邦參議院
#聯邦眾議院
#民主黨
#白宮
#共和黨
#法新社
#美國
#美國國會
#賀錦麗
#美選速報
川普
賀錦麗以富士康投資威州為例 批川普經濟政策光說不練美大選不確定因素 法人：台股擁AI優勢
賀錦麗
投票箱遭焚憂選後暴力 華盛頓州令國民兵待命民主黨超前部署 因應川普過早自行宣布勝選
即時新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
若當選 川普將聘疫苗懷疑論者小羅勃甘迺迪任衛生要職
172.30.142.16
更多編輯台推薦新聞：