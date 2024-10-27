挺川普反無證移民 馬斯克被踢爆90年代曾非法工作
2024/10/27 23:27（10/28 07:17 更新）
（中央社華盛頓26日綜合外電報導）南非出生的億萬富豪馬斯克在美國總統大選力挺共和黨候選人川普，並且反對非法移民，但「華盛頓郵報」今天揭露，馬斯克上世紀90年代曾短暫在美國非法工作。
「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，馬斯克（Elon Musk）在1995年抵達加州帕羅奧圖（Palo Alto），就讀史丹佛大學（Stanford University）研究所，但他從未註冊修讀課程，而是在他的新創公司工作。
據報導，兩名移民法專家表示，馬斯克當時需要參加完整的學習課程，才能維持學生身分，取得有效的工作許可。
馬斯克已表態支持川普參選總統，並曾道出反非法移民言論。川普多年來將非法移民描繪成入侵者和罪犯。他承諾，如果再次當選，將採取美國史上最大規模驅逐行動。
對於上述報導，馬斯克旗下公司及他的律師史派洛（Alex Spiro）未作出回應。（譯者：陳正健）1131027
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