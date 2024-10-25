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川普痛批非法移民問題 稱美國淪「世界的垃圾桶」

2024/10/25 14:39
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（中央社亞利桑那州坦佩24日綜合外電報導）美國前總統川普今天在亞利桑那州一場集會上痛批非法移民問題，稱美國「猶如世界的垃圾桶」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普在坦佩（Tempe）的造勢活動上批評現任民主黨籍總統拜登-賀錦麗政府處理邊境問題的方式，還說：「我們就是個垃圾場，我們就像世界的垃圾桶，就是這麼一回事。」

他繼續說道：「每次我談到他們對我們的國家做了什麼事，我都愈說愈生氣。這是我第一次用垃圾桶這個字眼，但你知道嗎？這是非常精確的描述。」

距離11月5日登場的美國總統大選還剩下不到兩週時間，這番言論標誌著川普反移民言論的最新升級。川普在這場爭取重返白宮的選戰中主打邊境安全牌。

川普自2016年選戰以來一直使用不人性的語言形容無證移民，將他們概括描繪為殺人犯、來自「瘋人院」的人和危險人物。他在競選活動中也經常提到正在發生移民「入侵」。

川普還重申了沒有根據的說法，指控海地移民在俄亥俄州春田市（Springfield）吃當地居民的寵物；這個說法最早由他的副手、俄亥俄州聯邦參議員范斯（JD Vance）提出。川普本月稍早甚至暗示，犯下謀殺罪的無證移民有「不良基因」。

川普在選戰最後階段將焦點鎖定在移民問題上，向選民提出關閉邊境、驅逐非法入境者是美國當前最緊迫的優先要務。川普一再將無證移民潮歸咎於他的民主黨籍競選對手、現任副總統賀錦麗（Kamala Harris），並且不正確地將她描述為「負責邊境事務」的人。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1131025

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