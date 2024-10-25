喬治亞州造勢星光熠熠 賀錦麗歐巴馬籲提早投票

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（中央社喬治亞州克拉克斯頓24日綜合外電報導）美國民主黨總統候選人賀錦麗今天在喬治亞州的造勢集會星光熠熠，搖滾巨星布魯斯史普林斯汀、藝人泰勒派瑞等人站台，前總統歐巴馬和賀錦麗合體拉票。

綜合路透社和美聯社報導，賀錦麗（Kamala Harris）和她的嘉賓敦促民眾利用提前投票的機會，向她的共和黨對手川普說不。

賀錦麗說：「我們大家知道當前有機會翻頁，揮別過去十年因為川普讓我們政壇充斥恐懼和分裂的情景。」賀錦麗還說：「請提早投票。」

賀錦麗請選民想像一下新總統上任後的情況，假如川普再度入主白宮，後果將不堪設想。

她說：「不是川普在那裡為他的敵人名單煩惱，就是我為你們效力，核對我的待辦事項清單。你們有權從中做出決定。」

歐巴馬也提出反對川普當選的理由，他稱川普只想到自己。

他還暗示川普老態龍鍾，提到川普日前在麥當勞（McDonald's）當一日店員，並指出賀錦麗年輕時曾在麥當勞打工。

歐巴馬表示：「她上大學時在麥當勞打工賺生活費。她並沒有在麥當勞關門時假裝工作。」

布魯斯史普林斯汀（Bruce Springsteen）也聚焦川普，稱他「競選當上美國暴君」，「他不了解我們的國家和歷史，也不了解身為真正美國人深植骨子裡的精神」。

美國影星山繆傑克森（Samuel L. Jackson）、名導史派克李（Spike Lee）及演員兼製片人泰勒派瑞（Tyler Perry）也在造勢活動開始時發言。

賀錦麗陣營說，這場集會吸引約2萬人參加，超越賀錦麗9月初在北卡羅來納州格林斯伯勒（Greensboro）集會的1.7萬人紀錄。

不過在賀錦麗上台演說後，不少坐了好幾小時的民眾陸續離開座位走向出口，一度擠爆的現場頓時空了不少。

隨著選戰白熱化，賀錦麗陣營希望電影和音樂明星的加持有助動員選民。

賀錦麗明天將在德州休士頓與流行音樂天后碧昂絲（Beyonce）一同現身。（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1131025