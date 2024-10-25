搖滾巨星史普林斯汀幫賀錦麗站台 批川普「美國暴君」

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（中央社喬治亞州克拉克斯頓24日綜合外電報導）美國老牌搖滾巨星布魯斯史普林斯汀今天在喬治亞州亞特蘭大的集會活動為民主黨候選人賀錦麗站台，他說共和黨總統候選人川普競選當上「美國暴君」。

法新社報導，布魯斯史普林斯汀（Bruce Springsteen）為現場觀看賀錦麗（Kamala Harris）演說的雀躍群眾表演3首歌曲。布魯斯史普林斯汀說：「她（賀錦麗）競選成為美國第47位總統，川普則競選當上美國暴君。」

布魯斯史普林斯汀還說：「他不了解我們的國家和歷史，也不了解身為真正美國人深植骨子裡的精神，這就是為何我要在11月5日把票投給賀錦麗和華茲（Tim Walz）。」

他表示，他現身今天的集會是為了「反」川普和他的競選搭檔范斯（J.D. Vance）。

他說：「我希望有一位尊重憲法的總統，不會威脅而是想保護和引領我們偉大的民主國家、相信法治及和平移交權力，並將為女性的選擇權而戰，且希望創造一個將為我們所有公民服務的中產階級經濟。」

他還說： 「這次選舉只有一位候選人珍視這些原則，此人就是賀錦麗。」

布魯斯史普林斯汀以具有社會意識的詩意歌詞聞名，素有「工人皇帝」之稱。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1131025