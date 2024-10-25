搖擺州密西根郊區選情冷 萬聖節裝飾比競選廣告多

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（中央社記者鍾佑貞密西根州諾維市25日專電）密西根是2024年白宮之戰關鍵之一，共和黨總統候選人川普將造訪的郊區諾維卻異常冷靜。挺川普或民主黨候選人賀錦麗的立牌稀落交錯，不見過去選舉年的「牌海」，民宅共同點是骷髏搭蜘蛛網的萬聖節裝飾，戶戶西洋怪誕戲謔感沖淡選味。

諾維（Novi）距密西根州第一大城底特律（Detroit）約40公里。這個人口不到7萬、小鎮感重的城市，卻是川普最後衝刺造勢的地點之一。

飯店櫃檯葛瑞森（Grayson）聽到川普人馬26日將來訪後一臉漠然，表示諾維不管哪一位天王級政治人物造訪，也不會有支持者一窩蜂到現場排隊。「我們這邊就是不激情，我本人還在觀望要投給誰。」

不到40歲的葛瑞森從來不信任政治人物。即使同為非裔，美國前總統歐巴馬（Barack Obama）2008年競選時掀起的氣勢也無法點燃他的政治熱，因為「政客提出政見跟落實是兩回事」。

他強調還沒決定要投給誰，再將矛頭指向賀錦麗（Kamala Harris）的經濟政策，認為她拋出一盤盤「大撒幣」的經濟牛肉，卻不好好解釋去哪裡找財源。

賀錦麗8月中旬在北卡羅來納州造勢時提出經濟願景，著眼壯大中產階級，具體規畫包括為買房首購族提供2.5萬美元（約新台幣80萬元）頭期款補助、為新生兒家庭提供6000美元稅收抵免，以及禁止哄抬物價等。

她9月還承諾隨「拜登規」，不對收入低於40萬美元者增加稅收，並提出將公司稅率從21%提高到28%。

川普同樣在8月訪北卡時詳細闡述「川普經濟學」，承諾如果當選，將降低稅收並推動「大鑽特鑽」（drill, baby, drill）來增加美國能源產量。

當時川普聚焦通貨膨脹，把物價漲全怪到拜登及賀錦麗頭上。他的計畫之一是將美國國內生產的企業稅率降至15%、對進口商品提高關稅至20%，以及對中國商品課徵60%關稅。

「大部分密西根選民絕對不是像電視（轉播的造勢場合上）那樣狂熱。」叫車平台Uber司機芮克（Rick）說。

芮克生活經驗遍及全美，曾是民主黨員，後來加入共和黨，如今自稱無黨派。他認為，厭倦美國兩極化、互相攻訐的政治文化才是當地選民真實面貌。「我已經72歲了，觀察選舉超過50年。我覺得最近幾次選舉最為負面。」

許多人不願與家人及朋友聊政治、裝不表態，就怕對方情緒反應很大，或許解釋了諾維今年家家戶戶外已不見4年前拜登及川普對決時的「立牌海」。

芮克同樣將話題帶到賀錦麗，抨擊她的人設太假，川普倒是連演都不演，相當真實。「我覺得她菁英感很重，也滿自以為是。我不是川粉，但我更不喜歡賀錦麗。」

對於要投給誰，芮克不像葛瑞森那樣糾結、非等到最後一刻才要含淚投票，他早早就以郵寄投票方式把票投給川普。

51歲的速食店員烏蘇拉（Ursula）同樣在提前投票開跑時就投票，只不過她挺的是同為非裔女性的賀錦麗。

烏蘇拉有多重身分，包括擁有兩位女兒的母親，而民主黨支持墮胎權的立場，是她義無反顧投給賀錦麗的主要原因。

「這關係到我女兒未來的處境。任何人要做出墮胎的決定都不容易，限制墮胎權迫使某些女性接受非法墮胎，這樣搞，母親跟小孩的性命可能都沒了」。

烏蘇拉完全不買單「賀錦麗不食人間煙火、裝中產階級」的菁英說，認為賀錦麗放下身段與大家同一陣線，理解中產階級及藍領困境。

無論是對政治冷感的葛瑞森、投票給川普的芮克，或挺賀錦麗的烏蘇拉，都是密西根選民的縮影。

密西根州1970至1980年代曾穩定支持共和黨，但在隨後的數十年間轉向民主黨。然而，與威斯康辛的狀況類似，川普2016年以不到1.1萬票的差距拿下密西根，使密州成為競爭激烈的戰場。拜登2020年以更大優勢擊敗川普，成功翻盤。

截至10月18日，紐約時報（The New York Times）民調平均數顯示，賀錦麗及川普在密西根幾乎打成平手，各自支持率為48%。截至10月14日「真清晰政治」（RealClearPolitics）網站的密西根平均民調顯示，川普領先不到1個百分點。（編輯：陳妍君）1131025

美國密西根州1970至1980年代曾穩定支持共和黨，但在隨後的數十年間轉向民主黨。2024年大選選情冷，候選人立牌稀稀落落。圖為郊區諾維民宅外挺川普及副手范斯的立牌。中央社記者鍾佑貞諾維攝 113年10月25日