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賀錦麗與碧昂絲將同台 川普要上全球最紅Podcast

2024/10/25 20:53
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（中央社休士頓25日綜合外電報導）正在美國各搖擺州巡迴造勢的兩位總統候選人今天改赴德州，代表民主黨競選的賀錦麗將與流行音樂天后碧昂絲在集會同台，其共和黨對手川普則要上全球最紅Podcast節目受訪。

法新社報導，11月5日投票日前數天，兩黨總統候選人赴共和黨鐵票區德州造勢並不尋常，尤其是賀錦麗（Kamala Harris），她原本可能致力在攸關選舉結果的搖擺州重振氣勢。

不過民主黨陣營正在賭一把，其眾星雲集的造勢集會－鄉村音樂傳奇歌手威利尼爾森（Willie Nelson）也將出席－將凸顯共和黨設下的墮胎限制；保障墮胎權是賀錦麗反對川普（Donald Trump）的關鍵政見之一。

除碧昂絲（Beyonce）外，賀錦麗先前也獲流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）表態支持，還有麗珠（Lizzo）、史提夫汪達（Stevie Wonder）、布魯斯史普林斯汀（Bruce Springsteen）、阿姆（Eminem）與亞瑟小子（Usher）等歌手站台造勢。

碧昂絲將與賀錦麗一起在休士頓現身，今天將是兩人首次同台。川普則會在奧斯汀接受全球收聽人數最多的Podcast主持人喬羅根（Joe Rogan）訪問。

賀錦麗獲准使用碧昂絲知名歌曲「自由」（Freedom），這也是賀錦麗進行選戰活動的主要配樂。

兩名總統候選人盼藉Podcast和YouTube節目等管道，擴大爭取支持。投票意向未定的年輕選民是這些非傳統媒體的消費者，他們可能在膠著選戰中發揮決定性作用。

川普將努力爭取喬羅根擁有的廣大視聽眾，發揮他對凡夫俗子的吸引力，希望創造類似他近日在賓州麥當勞炸薯條畫面的爆紅時刻。

「喬羅根體驗」（The Joe Rogan Experience）2023年在音樂串流平台Spotify上是全球收聽人數最多的Podcast節目，連續4年高居全球第一。該節目在Youtube有1750萬名訂閱者，而最受歡迎的一集節目，收看次數高達6100萬次。

根據川普競選團隊，川普也會在奧斯汀向媒體發表邊界安全及移民犯罪相關評論，接著返回備受關注的搖擺州密西根州舉行造勢集會。（譯者：洪培英/核稿：嚴思祺）1131025

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