紐約時報：中國駭客鎖定川普和競選搭檔范斯手機
2024/10/26 05:09（10/26 11:36 更新）
（中央社華盛頓25日綜合外電報導）「紐約時報」（New York Times）今天引述知情人士報導，侵入威瑞森通訊公司（Verizon）系統的中國駭客，以美國共和黨總統候選人川普和他的競選搭檔范斯（JD Vance）手機為目標。
「紐約時報」報導，調查人員正在努力確認什麼通訊內容被駭取，如果有的話。
報導指出，川普競選陣營本週被告知，川普和范斯等政府內外人士的電話號碼成為威瑞森電話系統被滲透的目標。
川普競選陣營未立即回應置評請求。
川普競選陣營今年稍早也遭駭客侵入。美國司法部以涉嫌侵駭和企圖影響11月5日選舉為由，起訴伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guards Corps）3名成員。（譯者：徐睿承）1131026
延伸閱讀傳中國駭客侵美電信業 鎖定賀錦麗川普陣營手機美研究：中國認知戰冒充美國選民 大選前分化民眾微軟：中國社群媒體機器人大軍干預美選 誹謗反中候選人美情報官員：俄羅斯伊朗中國可能操作假消息、煽動選後暴力華爾街日報：中國駭客恐已侵入美國合法監聽系統
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
亞利桑那最大郡開票可能需花13天 網友籲學台灣馬斯克轉貼