亞利桑那最大郡開票可能需花13天 網友籲學台灣馬斯克轉貼

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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國11月5日將舉行總統大選，7大搖擺州之一亞利桑那州境內的馬里科帕郡官員近日稱完成計票得10至13天，有美國網友發文呼籲開票學台灣，貼文瀏覽數超過3700萬次，電動車巨擘特斯拉執行長馬斯克也轉發。

亞利桑那州地方新聞台12 news於22日報導，境內最大郡馬里科帕郡（Maricopa County）選務官員利厄爾（Jennifer Liewer）表示，由於今年投票很踴躍，加上選票尺寸比以往還長，所以預估計票得耗時10至13天，籲請各方耐心等待。

社群媒體X平台一位帳號名稱為Geiger Capital的網友23日發文指出，亞利桑那州剛宣布，得耗時10至13天才能開完所有選票。

貼文還寫道，台灣今年才舉行過大選，他們投票要求出示有相片的身分證並使用紙本選票，每個開票所都是以手工一張一張公開計票，而且沒有郵寄投票，整個開票流程只需6小時。

發文還附上一段在台灣採訪選舉投開票的媒體影音報導，這則貼文截至今天已有超過3700萬次瀏覽數，看過的網友紛紛留言稱讚，「我們可以請台灣人來處理我們的選舉嗎？」、「或許該向台灣取經」。

電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）也轉發Geiger Capital的貼文，並寫道：「在美國那些反對檢附選民身分證的人士，就是意圖選舉舞弊者。」

上屆2020年美國總統選舉陷入史上未見情況，多州出現郵寄選票是否有效與計票爭議，讓時任總統川普（Donald Trump）提出訴訟，而當時的民主黨候選人拜登（Joe Biden）則要求持續計票。

更早之前，2000年的總統大選陷入佛羅里達州驗票危機，當時美國最高法院做出裁定，民主黨候選人高爾（Al Gore）接受失敗，才使危機落幕。（譯者：曹宇帆/核稿：陳彥鈞）1131025