華郵：川普一名顧問通話遭中國駭客攔劫

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）據3名知情人士，附屬於中國國家機構的駭客利用電話通話搜集美國政治人物談話。其中一名消息人士說，通話遭攔劫的包括共和黨總統候選人川普陣營一名身分未經批露的顧問。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，上述人士指出，據悉，這些駭客是美國研究人員稱為「鹽颱風」（Salt Typhoon）的一個中國政府附屬組織成員，在數月前展開的一場全面性間諜活動中搜集到諸多電話通話內容。

由於聯邦當局正進行週查，這些消息人士不願意具名。美國政府也還在了解這些駭客取得多少通話內容。

消息人士表示，駭客也取得了這名川普陣營顧問包括簡訊在內的未加密通訊。他們說，在諸如Signal平台等端對端加密上的通話據信未遭入侵。

美國總統大選進入倒數階段的同時，這起駭客事件讓外界更加關切政治人物遭滲透的程度，也擔心此事恐對國安構成長期威脅。

聯邦調查局（FBI）拒絕針對此事評論。

聯邦調查局和其他美國政府機構仍在針對此一間諜活動的影響程度和性質進行調查。「紐約時報」（The New York Times）25日報導，川普和副手搭檔范斯（J.D. Vance）的手機也成為駭客目標，當局認為他們鎖定與通話紀錄有關的資訊。但截至目前沒有證據顯示兩人通話遭到竊聽。（譯者：何宏儒/核稿：蔡佳敏）1131028