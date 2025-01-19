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川普閃過兩次暗殺 就職典禮維安高規格2.5萬軍警待命

2025/1/19 08:12（1/19 08:46 更新）
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美國候任總統川普在2023年選舉期間兩度遭暗殺未遂，如今為籌備他的就職典禮，華府祭出前所未見的高規格維安。圖為國會大廈前的封路標示。中央社記者鍾佑貞華盛頓攝 114年1月19日
美國候任總統川普在2023年選舉期間兩度遭暗殺未遂，如今為籌備他的就職典禮，華府祭出前所未見的高規格維安。圖為國會大廈前的封路標示。中央社記者鍾佑貞華盛頓攝 114年1月19日
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（中央社記者鍾佑貞華盛頓18日專電）白宮將迎來兩次閃過暗殺的新主人川普，美國執法機構繃緊神經，從國會大廈到白宮處處可見柵欄及路障，越靠近主建築越綿密。距白宮2.4公里外的林肯紀念堂則有抗議人士頂著低溫繞行，警方沿途緊盯，不敢大意。

極地渦旋襲美，川普20日的就職典禮將移師室內，成為40年來首見，但這不代表維安單位壓力變小。政治媒體Politico日前引述美國國安機構報導，即使目前沒有具體可信的威脅，對暴力極端分子而言，川普就職典禮仍是「有吸引力的潛在目標」。

Politico根據一份未公開的情報及執法機構評估報告指出，潛在的肇事者，特別是「對選舉有不滿的人」，可能會將就職視為「透過暴力影響選舉結果的最後機會」。

這些機構的疑慮反映川普上任時高度政治化且具有潛在暴力的環境。執法部門也強化20日的安全措施。全美各地警力將湧入華盛頓特區。

華府警察局局長史密斯（Pamela Smith）13日於記者會表示，當地警局將增援約4000名警察。國會警察也將得到近1000名警察的支援。美國特勤局（US Secret Service）指出，約有2.5萬名執法及軍事人員在現場確保就職典禮順利進行。

去年大選期間發生兩次衝著川普而來的暗殺事件，震驚全美，近期又有紐奧良（New Orleans）車輛衝撞人群及賭城拉斯維加斯爆炸案，維安團隊幾個月來一直處於高度戒備狀態。

執法官員也擔心就職典禮期間的抗議活動可能會變得混亂。許多團體已申請示威許可證，其中有些組織曾舉行抗議活動，後來遭到逮捕。

前反恐官員柯恩（David Cohen）曾參與拜登就職典禮安全規畫。他表示，今年的就職典禮比4年前面臨更多風險，當前的威脅環境比2021年更動盪危險。

他提到刺殺企圖、近期對國會的威脅以及「以暴力方式表達政治觀點是可被接受的行為」想法日益普遍。

就在上週，美國已故前總統卡特（Jimmy Carter）的靈柩移靈到國會山莊供民眾瞻仰時，國會警察逮捕一名試圖將大砍刀及3把刀帶入遊客中心的男子，同天又有人在國會附近縱火燒車，川普當時人就在國會大廈內。

據一位不願透露姓名的國會大廈高級安全官員指出，自5月以來，國會警察已經成立就職典禮專門團隊，也與「有史以來數量最多」的不同執法機構合作，以確保維安滴水不漏。

重重安全屏障下，數千人今天齊聚華府舉辦「人民遊行」（People's March），為女權、反種族歧視、挺平權、支持移民及氣候變遷等各式各樣的訴求上街抗議。

主辦單位粗估5萬人參與，實際人數約5000人，整體示威氣氛和平，偶有參與民眾與對街的川普支持者互飆聲量，警方立刻出面制止。

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首屆人民遊行於2017年登場，當時女性民眾在川普就職典禮的隔天發起抗議，成千上萬人響應號召，相關示威也「遍地開花」，擴展到全美。

但此後的任何一次遊行都未能達到2017年的規模。（編輯：陳承功）1140119

川普就職典禮將登場，白宮、國會大廈和賓夕法尼亞大道遊行路線的部分路段，已經有2.4公尺高的金屬屏障圍住。圖為工作人員架設屏障。中央社記者鍾佑貞華盛頓攝 114年1月19日
川普就職典禮將登場，白宮、國會大廈和賓夕法尼亞大道遊行路線的部分路段，已經有2.4公尺高的金屬屏障圍住。圖為工作人員架設屏障。中央社記者鍾佑貞華盛頓攝 114年1月19日
據美國特勤局，約有2萬5000名執法和軍事人員齊聚華府地區值勤，確保川普就職順利進行。圖為國會警察車及路障。中央社記者鍾佑貞華盛頓攝 114年1月19日
據美國特勤局，約有2萬5000名執法和軍事人員齊聚華府地區值勤，確保川普就職順利進行。圖為國會警察車及路障。中央社記者鍾佑貞華盛頓攝 114年1月19日
數千人18日齊聚華府舉辦「人民遊行」，為女權、反種族歧視、挺平權、支持移民及氣候變遷等各式各樣的訴求上街抗議。圖為手持寫有「仍然沒有要走回頭路」海報的民眾。中央社記者鍾佑貞華盛頓攝 114年1月19日
數千人18日齊聚華府舉辦「人民遊行」，為女權、反種族歧視、挺平權、支持移民及氣候變遷等各式各樣的訴求上街抗議。圖為手持寫有「仍然沒有要走回頭路」海報的民眾。中央社記者鍾佑貞華盛頓攝 114年1月19日
華府18日的「人民遊行」吸引數千人參與，整體氣氛和平，偶有示威人士與對街掛起「歡迎川普總統回歸」海報的民眾（圖）互飆聲量，警方立刻出面制止。中央社記者鍾佑貞華盛頓攝 114年1月19日
華府18日的「人民遊行」吸引數千人參與，整體氣氛和平，偶有示威人士與對街掛起「歡迎川普總統回歸」海報的民眾（圖）互飆聲量，警方立刻出面制止。中央社記者鍾佑貞華盛頓攝 114年1月19日
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