預報零下7度凜冬加寒風 川普就職典禮改室內舉行

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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國總統當選人川普今天表示，由於天氣嚴寒，下週20日的就職典禮將改在國會大廈室內舉行。這是美國40年來首見總統就職典禮移師室內。

綜合路透社和美聯社報導，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上說：「極地寒流襲捲全國。我不想看到民眾受到任何傷害。」

川普還說：「因此，我已下令將就職演說還有祈禱和其他演講活動移至美國國會大廈圓形大廳（Capitol Rotunda）舉行。」

美國上次因為嚴寒而將總統就職典禮移至室內是在1985年，時任共和黨籍總統雷根（Ronald Reagan）宣誓連任，當天下午風寒指數下探至攝氏零下23度到零下29度。

川普宣誓就職當天，華府天氣預報預計氣溫將在攝氏零下7度左右，但在風寒效應下，感覺會更加寒冷。

川普表示，支持群眾可以在第一資本體育館（Capital One Arena）透過螢幕觀看典禮。這座體育館位於華府市中心，可容納約2萬人。

川普也表示，總統就職遊行原定包括遊行樂隊和其他團體沿著賓夕法尼亞大道（Pennsylvania Avenue）經過白宮，但現在將改為在第一資本體育館內進行。目前尚不清楚體育館內將如何安排遊行活動。

川普說，他在宣誓就職後將到這座體育館與民同慶。

川普還說，其他就職活動將如期舉行，包括他會在19日到第一資本體育館參與集會，以及20日晚間參加3場官方就職舞會。

天氣嚴寒曾對昔日數場就職典禮產生影響。例如1841年3月4日，美國第9位總統哈里森（William Henry Harrison）在潮溼寒冷的天氣下發表歷來最長的就職演說，當時他沒有戴帽子，也沒有穿大衣。

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哈里森上任1個月後因肺炎去世，享壽68歲，為美國史上任期最短的總統，據信是因就職日長時間暴露於惡劣天氣所致。

根據美國國家氣象局（National Weather Service）出版的相關歷史記載，在1873年3月4日時任總統葛蘭特（Ulysses S. Grant）第2次宣誓就職儀式上，數名沒穿大衣站在外面的軍校生和見習軍官紛紛倒下，當時風很大，連講台上靠近葛蘭特的人都聽不到他演說。當天上午低溫攝氏零下15度，仍是華府有紀錄以來最冷的3月天。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1140118