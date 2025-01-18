極地渦旋襲美 川普就職1985年來最冷移師國會內舉行

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓17日專電）美國候任總統川普20日的就職典禮，將迎來攝氏零下6度低溫外加刺骨寒風，原先在戶外舉行的儀式將移師國會大廈內，上一次美國總統就職典禮在室內舉行，是1985年前共和黨籍總統雷根第2度就任。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）今天報導，川普的就職典禮預計將是雷根（Ronald Reagan）就職以來最冷的一次。當年氣溫太低，宣誓儀式被移至室內，就職大遊行也喊停。

川普（Donald Trump）下午在自家社群媒體Truth Social上寫道，「北極寒流正橫掃全國。」

「我不願見到人們受到任何形式的傷害。對於20日將在戶外幾小時的數萬名執法人員、急救人員、警察、警犬，甚至馬匹以及數十萬支持者來說，這是危險的環境。（無論如何，如果你決定要來，請穿暖一點！）」

川普說，就像1985年，就職演說、祈禱及其他演講將在國會大廈圓形大廳（Capitol Rotunda）舉行。第一資本體育館（Capital One）將舉辦直播。

華郵指出，挾帶極冷空氣的部分極地渦旋（polar vortex）自加拿大南下，華府地區的寒冷天氣可能達到最惡劣的狀況。19日的暴風雪將會在地面上留下新雪，而強風可能將冷空氣中的雪吹散。此外，刺骨的寒冷將侵襲美東大部分地區。

20日清晨的氣溫將在攝氏零下7到10度左右徘徊，中午宣誓就職時將緩慢升至零下6度。雖然天氣冷到讓人牙齒打顫，但天空大致晴朗，預計不會降雨。

其他特別寒冷的就職典禮是2009年歐巴馬（約攝氏零下3度）及1961年甘迺迪（John F. Kennedy）的就職（約攝氏零下7度）。甘迺迪就職典禮前夕來了場暴風雪，積雪厚達20公分。

然而，歐巴馬和甘迺迪的刺骨就職典禮仍不及1873年3月4日葛蘭特（Ulysses Grant）第二任期的就職。當天的最低溫約攝氏零下16度，最高約零下7度。

20日的天氣將與2017年川普第一任期的就職典禮形成強烈對比，當年氣溫是華府1月有史以來第4高，約攝氏9度，天空陰沉。宣誓儀式開始後不久後，下了陣小雨。與2021年拜登的就職典禮（約攝氏5度）比較，今年的氣溫也將低很多。（編輯：陳慧萍）114118

因預期天氣嚴寒可能有危險性，美國總統當選人川普20日就職典禮將在國會大廈圓形大廳舉行。圖為國會大廈外圍，因維安考量已架起路障。中央社記者鍾佑貞華盛頓攝 114年1月18日