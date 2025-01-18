加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
CNN：因預期天氣嚴寒 川普就職典禮移往室內舉行
首頁 / 國際
2024美國大選
川普就職
新聞專題
川普就職1/22
首頁 / 國際

極地渦旋襲美 川普就職1985年來最冷移師國會內舉行

2025/1/18 09:24（1/18 09:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國國會大廈。（中央社檔案照片）
美國國會大廈。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞華盛頓17日專電）美國候任總統川普20日的就職典禮，將迎來攝氏零下6度低溫外加刺骨寒風，原先在戶外舉行的儀式將移師國會大廈內，上一次美國總統就職典禮在室內舉行，是1985年前共和黨籍總統雷根第2度就任。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）今天報導，川普的就職典禮預計將是雷根（Ronald Reagan）就職以來最冷的一次。當年氣溫太低，宣誓儀式被移至室內，就職大遊行也喊停。

川普（Donald Trump）下午在自家社群媒體Truth Social上寫道，「北極寒流正橫掃全國。」

「我不願見到人們受到任何形式的傷害。對於20日將在戶外幾小時的數萬名執法人員、急救人員、警察、警犬，甚至馬匹以及數十萬支持者來說，這是危險的環境。（無論如何，如果你決定要來，請穿暖一點！）」

川普說，就像1985年，就職演說、祈禱及其他演講將在國會大廈圓形大廳（Capitol Rotunda）舉行。第一資本體育館（Capital One）將舉辦直播。

華郵指出，挾帶極冷空氣的部分極地渦旋（polar vortex）自加拿大南下，華府地區的寒冷天氣可能達到最惡劣的狀況。19日的暴風雪將會在地面上留下新雪，而強風可能將冷空氣中的雪吹散。此外，刺骨的寒冷將侵襲美東大部分地區。

20日清晨的氣溫將在攝氏零下7到10度左右徘徊，中午宣誓就職時將緩慢升至零下6度。雖然天氣冷到讓人牙齒打顫，但天空大致晴朗，預計不會降雨。

其他特別寒冷的就職典禮是2009年歐巴馬（約攝氏零下3度）及1961年甘迺迪（John F. Kennedy）的就職（約攝氏零下7度）。甘迺迪就職典禮前夕來了場暴風雪，積雪厚達20公分。

然而，歐巴馬和甘迺迪的刺骨就職典禮仍不及1873年3月4日葛蘭特（Ulysses Grant）第二任期的就職。當天的最低溫約攝氏零下16度，最高約零下7度。

20日的天氣將與2017年川普第一任期的就職典禮形成強烈對比，當年氣溫是華府1月有史以來第4高，約攝氏9度，天空陰沉。宣誓儀式開始後不久後，下了陣小雨。與2021年拜登的就職典禮（約攝氏5度）比較，今年的氣溫也將低很多。（編輯：陳慧萍）114118

因預期天氣嚴寒可能有危險性，美國總統當選人川普20日就職典禮將在國會大廈圓形大廳舉行。圖為國會大廈外圍，因維安考量已架起路障。中央社記者鍾佑貞華盛頓攝 114年1月18日
因預期天氣嚴寒可能有危險性，美國總統當選人川普20日就職典禮將在國會大廈圓形大廳舉行。圖為國會大廈外圍，因維安考量已架起路障。中央社記者鍾佑貞華盛頓攝 114年1月18日
延伸閱讀
川普就職預計發22萬張門票 傳統典禮8大看點一覽為川普就職典禮升級維安 華府架圍欄出動無人機川普元首肖像照嚴肅皺眉 神似兩年前司法檔案照川普就職典禮 中方宣布：國家副主席韓正出席韓國瑜率團赴美慶賀川普就職 正副總統接見慶賀團
川普
川普：會將總統權力發揮極致 公布上百項行政命令美官員：拜登不會執行TikTok禁令 將交川普定奪
甘迺迪
77位諾貝爾獎得主聯名信 反對小羅勃甘迺迪任衛生部長
川普就職
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
川普：會將總統權力發揮極致 公布上百項行政命令
27
更多編輯台推薦新聞：