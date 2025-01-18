加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
2024美國大選
川普就職
新聞專題
川普就職2/24
首頁 / 政治

川普改國會山莊內就職 台灣慶賀團參與方式尚不明

2025/1/18 10:51（1/18 11:02 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
因預期天氣嚴寒可能有危險性，美國總統當選人川普20日就職典禮將在國會大廈圓形大廳舉行。圖為國會大廈外圍，因維安考量已架起路障。中央社記者鍾佑貞華盛頓攝 114年1月18日
因預期天氣嚴寒可能有危險性，美國總統當選人川普20日就職典禮將在國會大廈圓形大廳舉行。圖為國會大廈外圍，因維安考量已架起路障。中央社記者鍾佑貞華盛頓攝 114年1月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者石秀娟華盛頓17日專電）美國總統當選人川普今天說，極地寒流可能影響20日的就職典禮，典禮將改到國會山莊的圓形大廳舉辦。該地點最多僅能容納2000人，台灣的慶賀團將用何種方式參與典禮，目前仍不明朗。

川普（Donald Trump）稍早在社群媒體「真實社群」（Truth Social）宣布，他已下令就職典禮改到國會山莊的圓形大廳（Capitol Rotunda）舉行。

主辦單位「國會正副總統就職典禮聯合委員會」之後說，將配合辦理，並說，多數取得入場券的人都沒辦法親自出席。也有國會議員呼籲民眾取消到華府的行程。

台灣由立法院長韓國瑜帶領的跨黨派立委慶賀團預計在台北時間18日下午出發。因就職典禮改為室內，慶賀團能以何種方式參與，目前仍不明朗。

「國會正副總統就職典禮聯合委員會」去年5月即決定，依循數十年來的傳統，在國會山莊西側露台舉辦就職典禮。國會山莊西側草坪及國家廣場（National Mall）預計湧入約25萬民眾及數萬名維安及工作人員。

美聯社報導，美國國家氣象局（National Weather Service）預測，當天美東時間中午的氣溫約零下6度。這將是僅次於前總統雷根（Ronald Reagan）於1985年連任就職典禮遭遇零下14度以來的次低溫總統就職日。

google news透過 Google News追蹤中央社

國會山莊圓形大廳的空間有限，美國政治新聞網站Politico報導，只多只能容納約2000人。川普說，20日也將開放位於華府中心的第一資本體育場（Capital One Arena）供民眾觀看直播，他在就職後也將到現場加入。

川普宣布後，國會山莊西側廣場已有工作人員開始拆除圍籬，搬離草坪上擺滿的座椅，主辦單位也停止發放媒體採訪證。（編輯：陳慧萍）1140118

#Politico
#川普
#台灣
#美聯社
#華府
#立法院長
#美國
#韓國瑜
延伸閱讀
川普2.0團隊就位 非典型閣員打造美國優先韓國瑜率團赴美慶賀川普就職 正副總統接見慶賀團為川普就職典禮升級維安 華府架圍欄出動無人機
川普
遠傳台灣大布局加密貨幣 中華電力助數位皮夾建置關稅大戰逼近 川普出招全球嚴陣以待
韓國瑜
國民黨尾牙 朱立倫期勉將服務工作做好114年度總預算案 藍白聯手歲出至少將刪減939億元
川普就職
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
極地渦旋襲美 川普就職1985年來最冷移師國會內舉行
106
更多編輯台推薦新聞：