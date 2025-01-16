韓國瑜率團赴美慶賀川普就職 正副總統接見慶賀團[影]
2025/1/16 09:40（1/16 10:43 更新）
影片來源：presidentialoffice
（中央社記者溫貴香、陳俊華台北16日電）第60屆美國總統就職典禮將於1月20日於美國首都華府國會山莊前草坪舉行，政府循例籌組跨黨派代表團出席，總統賴清德指派立法院長韓國瑜擔任團長，並於上午在總統府接見跨黨派慶賀團成員，總統與韓國瑜致詞並開放直播。
總統賴清德、副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安上午9時30分在總統府接見慶賀團，賴總統與韓國瑜分別致詞，總統致贈紀念品給韓國瑜，在合影之後就展開閉門會談。
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美國總統當選人川普在美東時間20日將就職。總統府今天表示，中華民國與美國之友誼深厚，雙方互信良好，台美實質關係不斷提升，為表示台灣政府與人民對雙方緊密友好關係之重視，同時回應113年美方派遣慶賀團來台祝賀總統賴清德520就職之善意，政府循例籌組跨黨派代表團出席今年美國總統就職典禮。
代表團由韓國瑜擔任團長，團員包括跨黨派立法委員柯志恩、王定宇、葛如鈞、李彥秀、陳冠廷、郭昱晴、陳昭姿等人。代表團訂於1月18日啟程，除出席就職大典相關活動外，並將與美國政要、智庫學者及僑界代表會晤，就當前國際局勢及台灣與美國雙邊關係廣泛交換意見，預定1月23日返抵國門。（編輯：楊凱翔）1140116
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