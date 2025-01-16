賴總統接見韓國瑜：在福爾摩沙沒有什麼仇恨放不下

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（中央社記者溫貴香、陳俊華台北16日電）立法院長韓國瑜將率領率跨黨派立委，赴美慶賀新任美國總統川普就職，總統賴清德今天接見訪團交付建立台美關係新里程碑等三項任務。他並表示，「在福爾摩沙，沒有什麼仇恨放不下」，最重要的就是團結，「團結真有力」；他盼韓國瑜發揮智慧，帶著朝野合作的溫暖回到台灣。

第60屆美國總統就職典禮將於1月20日於美國首都華府國會山莊前草坪舉行，台灣慶賀代表團由韓國瑜擔任團長，團員包括跨黨派立委柯志恩、王定宇、葛如鈞、李彥秀、陳冠廷、郭昱晴、陳昭姿等人。

總統賴清德、副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安與副秘書長張惇涵、何志偉上午在總統府接見慶賀團成員，總統與韓國瑜分別致詞後，賴清德並致贈保溫瓶與暖暖包等紀念品給韓國瑜及訪團成員，隨後進入閉門會談。

總統致詞首先感謝韓國瑜接受邀請，擔任國家代表團團長，並一一感謝7位跨黨派立委共襄盛舉。他說，大家不分黨派，齊聚一堂，主要是因為民主台灣，在國內政黨儘管有競爭，但對外團結一致共同承擔責任，一起為深化台美關係努力，爭取國家最大的利益。

他說，因為有「捍衛民主自由」的共同價值；也有「促進和平繁榮」的共同目標；今天一起走向世界，都是來自同一個國家－中華民國台灣。

總統表示，在複雜多變的國際新局，國家面對艱難挑戰之際，他要特別強調：在福爾摩沙，沒有什麼仇恨放不下；也沒有什麼不快過不去。目前最重要的就是「團結」，因此非常期待台灣能夠團結，「團結真有力」。

總統說，這一次民主台灣要團結走向世界，一定要自信地展開交流，因此在韓國瑜率領跨黨派慶賀團前往美國之際，他特別邀請大家入府喝咖啡，當面謝謝大家，並且賦予三項重要的任務，第一項，傳達台灣人民誠摯的祝福。

他表示，去年台灣和美國剛剛慶祝「台灣關係法」通過45週年，去年520，美國也派遣跨黨派資深代表團，來台祝賀正副總統就職，所以這次韓國瑜率領跨黨派慶賀團前往，也一定要清楚傳達台灣人民衷心的祝福，恭喜川普（Donald Trump）、范斯（JD Vance）當選美國第47位總統與副總統，祝福美國新政府施政順利，美國國運昌隆。

第二，清楚傳達台灣人民對民主堅定的承諾。總統表示，這一屆美國總統就職典禮的主題是，「我們持久的民主：一項憲法承諾」。台灣和美國共享民主的普世價值價值，台灣和美國也互為堅實的盟友。

總統非常期待慶賀團能夠忠實傳達台灣人民對民主的堅定承諾，即便是遭受到極權主義的威脅，也不會改變，台灣甚至願意和美國和民主陣營，肩並肩站在一起，捍衛全球民主永續發展，阻止極權主義擴張。

第三，希望能夠建立台美關係新里程碑。總統說，近年來台美關係持續進展，包括「台美21世紀貿易倡議」在上個月已經正式生效施行，就在今天早上美國眾議院也通過了「台美避免雙重課稅」協定，他非常希望韓國瑜率領跨黨派代表，透過這次交流，能夠建立台美關係的新里程碑，讓新政府上任後，台灣和美國能夠持續深化，進行更多合作，得到更豐碩的成果。「這些都是我們的期待」。

總統也請4年前代表國家出席美國總統就職典禮的當時駐美代表、現任副總統蕭美琴，「可以說是大家的學姊」，特別邀請她來跟大家交流一下，提供經驗，讓出訪更加順利。

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總統也提醒，華府很罕見地近幾日出現暴雪，天氣非常寒冷，他請韓國瑜與訪團成員注意保溫，也送給大家暖暖包和保溫瓶，讓大家帶著台灣的熱情前往，也請韓國瑜能夠發揮智慧，帶著朝野合作的溫暖回到台灣。

最後，總統強調，一起團結拚外交，未來團結為台灣打拚。（編輯：楊凱翔）1140116

總統賴清德（左）16日上午在總統府接見「我赴美參加『第60屆美國總統就職典禮』慶賀團」，賴總統致贈紀念品給擔任團長的立法院長韓國瑜（右）並合影。中央社記者張皓安攝 114年1月16日