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率團慶賀川普就職 韓國瑜：傳遞台灣是民主國家心聲

2025/1/16 10:33（1/16 10:43 更新）
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（中央社記者陳俊華、溫貴香台北16日電）立法院長韓國瑜將率代表團赴美國總統就職典禮。韓國瑜今天說，代表團傳達台灣是民主國家的心聲，整個台灣的安全就像桌子的4隻腳，台灣的安全也是4隻腳，分別是保護中華民國、保護自由民主、維護美台關係、維護兩岸和平。

第60屆美國總統就職典禮將於1月20日於美國首都華府國會山莊前草坪舉行，政府循例籌組跨黨派代表團出席今年美國總統就職典禮，由韓國瑜擔任團長；代表團訂於18日啟程。

賴總統上午接見「我赴美參加『第60屆美國總統就職典禮』慶賀團」，由賴總統與韓國瑜分別致詞，總統致贈韓國瑜紀念品並合影之後，就閉門會談。

韓國瑜致詞時表示，非常榮幸受賴總統邀請籌組代表團前往華府，向美國表達中華民國最真摯、熱情地祝福，過去立法院長也曾數次代表這項重要任務，不僅代表中華民國政府，也肩負傳遞2300萬人民心聲的使命。

韓國瑜說，很榮幸接下傳承的棒子，率領8位立委赴美參與慶典，傳達對美國新任川普、副總統范斯、新政府團隊最真摯祝福，期盼誠如賴總統所囑咐的，能為台美交流展開嶄新一頁。

韓國瑜指出，美國是全世界最自由、民主的國家，1776年美國開國元勛傑佛森（Thomas Jefferson）就在「獨立宣言」中告知美國人以及全世界天賦人權的理念，特別強調每個人生命自由、追求幸福的權利，這樣的民主思維早已深植美國人、全世界民主國家人心內。

韓國瑜表示，今天台灣的民主也變成台灣2300萬人的DNA，是百年來前輩、先驅、思想家、實踐家共同努力、得來不易的民主成果。

韓國瑜說，立法院是中華民國最高民主機構，這次跨黨派8位立委組團，「4龍4鳳」菁英全出，傳達一個心聲：台灣是民主國家，整個台灣的安全就像一張桌子的4隻腳，台灣的安全也是4隻腳，第一隻腳保護中華民國、第二隻腳保護自由民主、第三隻腳維護美台關係、第四隻腳維護兩岸和平。

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韓國瑜表示，8位立委冒著嚴寒天氣前往美國慶賀，就是傳遞重視美國關係，都有強大使命感；希望世界所有民主國家能重視這個團、多關注台灣2300萬人，他們會伸出溫暖的手、燦爛的微笑，到美國遇到各國友人，都會把民族良善、熱情傳到每個碰到的好朋友，一定會全力以赴。

代表團由韓國瑜擔任團長，團員包括民進黨立委王定宇、陳冠廷、郭昱晴，國民黨立委柯志恩、葛如鈞、李彥秀，以及民眾黨立委陳昭姿等人。（編輯：蘇龍麒）1140116

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