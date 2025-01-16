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總統接見韓國瑜談團結送暖暖包 黨政人士曝背後深意

2025/1/16 10:54（1/16 11:18 更新）
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總統賴清德（左）16日上午在總統府接見「我赴美參加『第60屆美國總統就職典禮』慶賀團」，賴總統致贈紀念品給擔任團長的立法院長韓國瑜（右）並合影。中央社記者張皓安攝 114年1月16日
總統賴清德（左）16日上午在總統府接見「我赴美參加『第60屆美國總統就職典禮』慶賀團」，賴總統致贈紀念品給擔任團長的立法院長韓國瑜（右）並合影。中央社記者張皓安攝 114年1月16日
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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北16日電）總統賴清德今天在總統府接見赴美參加「第60屆美國總統就職典禮」慶賀團，黨政人士說，賴總統談話全文緊扣「團結」意象，提到「在福爾摩沙，沒有什麼仇恨放不下」以及引用台灣民主運動先驅蔣渭水名言「團結真有力」等，直接向立法院衝突紛擾喊話，期盼朝野異中求同。

第60屆美國總統就職典禮將於1月20日於美國首都華府國會山莊前草坪舉行，政府循例籌組跨黨派代表團出席，賴總統指派立法院長韓國瑜擔任團長，上午在總統府接見跨黨派慶賀團成員。

黨政人士進一步指出，賴總統今天談話全文訴諸「團結」。第一，「在福爾摩沙，沒有什麼仇恨放不下」，出自台灣漫畫家李隆杰作品「1661國姓來襲」，也曾出現在去年賴總統、韓國瑜一起觀賞的雙十國慶總統府光雕展演中。

黨政人士說，賴總統引用這段話背後寓意是，台灣社會政治光譜的分布雖然極為多元，但走向世界，「都是來自同一個國家」，為化解歧異，更需要彼此理解對話，猶如今日「不分黨派，齊聚於此」一般，同時也是呼應去年雙十國慶致詞當中的團結訴求。

第二，黨政人士表示，賴總統引用蔣渭水名言：「團結真有力」，強調唯有團結的民主台灣，才能自信走向世界，與世界進行交流。

第三，黨政人士說，賴總統特別準備暖暖包和保溫瓶作為贈禮，兩項禮物道盡總統團結朝野、化解衝突的期盼，以及對此行出訪收穫豐碩的祝福，背後深意不言可喻。

黨政人士表示，暖暖包直指「帶著台灣的熱情前往」，同時以保溫瓶隱喻「桶箍」，希望「借重韓院長的智慧」，讓此行訪團成為朝野合作的最佳示範，返抵國門後也能將朝野合作的溫暖，「保溫」帶回台灣，不只是「團結拚外交」，朝野更要「為台灣的未來團結打拚」。

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黨政人士說，賴清德特別邀請副總統蕭美琴出席，蕭美琴不只以副總統身分參與，更以「學姊」身分分享交流。

黨政人士表示，台灣政府充分瞭解台灣出席美國就職典禮重要性，訪團此趟也預計與美國政要、智庫學者及僑界代表會晤，就當前國際局勢及台美雙邊關係廣泛交換意見，賴總統因此貼心邀請當時以駐美代表身份出席拜登總統就職典禮的蕭美琴，現場分享與傳授經驗談，期盼此行能在過去既有基礎之上，確實傳達正確訊息，並與川普新團隊持續加深緊密合作關係。（編輯：翟思嘉）1140116

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第60屆美國總統就職典禮將登場，政府循例籌組跨黨派代表團出席，總統賴清德（左）16日上午在總統府接見慶賀團，致贈紀念品給擔任團長的立法院長韓國瑜（右）。中央社記者張皓安攝 114年1月16日
第60屆美國總統就職典禮將登場，政府循例籌組跨黨派代表團出席，總統賴清德（左）16日上午在總統府接見慶賀團，致贈紀念品給擔任團長的立法院長韓國瑜（右）。中央社記者張皓安攝 114年1月16日
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