川普就職典禮 中方宣布：國家副主席韓正出席

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（中央社台北17日電）中國外交部發言人今早宣布，應美方邀請，國家主席習近平特別代表、國家副主席韓正將赴美國首都華盛頓出席於20日舉行的新任總統川普的就職典禮。

據中國外交部網站消息，中國外交部以未署名的發言人做出上述宣布。

中國外交部發言人表示，中方始終按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則看待和發展中美關係。

中國外交部發言人進一步指出，中方願與美新政府加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展互利合作，共同推動中美關係穩定、健康、可持續發展，走出一條新時期中美正確相處之道。

英國「金融時報」（Financial Times）此前報導，習近平將派遣高階特使赴美國參加川普（Donald Trump）的就職典禮。

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這則報導引述一名知情人士說，川普有些顧問希望中方派遣中國共產黨中央政治局常委蔡奇，身為習近平的親信，他的權力比韓正或中國外交部長王毅大得多。

不過，報導也指出，中方任何官員出席這場典禮都將是前所未見，因為中國先前皆由駐美大使代表出席。（編輯：呂佳蓉）1140117