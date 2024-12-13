川普邀習近平出席總統就職典禮 專家：外交戲碼

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國總統當選人川普的政權交接團隊發言人今天說，川普邀請中國國家主席習近平等外國領袖出席他明年1月在華府舉行的就職典禮。專家認為，習近平不太可能出席。

川普政權交接團隊發言人李威特（Karoline Leavitt）接受福斯新聞（Fox News）訪問，被問到習近平是否回覆邀請時說，目前還「待定」。她沒有提到其他受邀的世界領袖。

李威特還說：「這是川普總統製造與各國領袖開放對話的例子，不只是與我們的盟國，還有我們的對手和競爭者。」

作為美國最大的地緣政治對手，中國從來沒有領袖親自出席美國總統就職典禮。中國事務專家認為，習近平現身華府的可能性極低。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國事務專家甘思德（Scott Kennedy）說：「這是一齣外交戲碼，僅此而已。其他元首都沒出席過美國總統就職典禮，更不用說習近平。」

川普今天在紐約證券交易所（New York Stock Exchange）告訴財經媒體CNBC，他的政府將「與中國展開大量會談」。

他說：「我們與中國關係很好。我的關係令人驚訝。現在，當COVID-19（2019冠狀病毒疾病）傳進來時，我有點切斷了關係。做得太過分了…但我們一直在與習主席交談和討論一些事，還有其他人、其他世界領袖，我想我們各方面都會做得很好。」

此外，俄羅斯克里姆林宮今天表示，俄方沒收到出席明年1月20日就職典禮的邀請。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，給習近平的邀請函是於11月5日總統大選後不久遞出。

率先於昨天報導邀請函事宜的哥倫比亞廣播公司新聞網還提到，匈牙利極右翼總理奧班（Viktor Orban）「仍在考慮」是否出席。奧班與川普關係熱絡，本週還赴美國佛羅里達州拜訪川普。

中國大使館尚未回覆路透社的置評要求。

其他中國事務專家說，中國可能提議派遣一名較低階官員出席典禮，也可能要求勿邀請台灣。

總部位於美國的德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）台灣事務專家葛來儀（Bonnie Glaser）說，台灣可能會為川普邀請習近平而感到不安。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1131213