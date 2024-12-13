歐布萊恩證實替賴總統轉交賀函：川普收到後很高興

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓12日專電）前美國國安顧問歐布萊恩今天證實駐美代表俞大㵢飛往猶他州與他會面，請他將賴總統的賀函轉交川普，「所以今年我們沒有像過去那樣通電話」；川普收到後很高興，歐布萊恩相信台灣將繼續打出外交好牌。

華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）今天舉行座談，聚焦推進美台關係，並邀請川普首次執政期間擔任國安顧問的歐布萊恩（Robert O'Brien）演說。

他一開場就提到美國有線電視新聞網（CNN）11月的報導，證實自己替總統賴清德轉交賀函，「我把那封信直送海湖俱樂部（Mar-a-Lago）」。

歐布萊恩認為，這是雙邊互動的好起點，相信台灣未來4年會打出好牌，就像台灣很快就對川普勝選表達祝賀。「我認為這也將在很大程度上提醒總統，他在台灣有許多好朋友」。

歐布萊恩也從川普2.0的人事佈局分析對台政策，評估在高階行政部門層面，將有強大的挺台力道。

「人事就是政策」，歐布萊恩說。他舉例，獲提名為國務卿的參議員盧比歐（Marco Rubio）的父母為離開共產古巴而前往美國，使盧比歐非常能同理台灣的處境。

歐布萊恩表示，準白宮國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）是台灣的好朋友，準首席副國安顧問黃之瀚（Alex Wong）的家人與台灣息息相關。川普欽點的貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）更是「全球台灣研究中心」美台關係工作小組成員，扮演吃重角色。

對於誰將出任白宮亞太事務資深主任，歐布萊恩則賣關子，只透露「非常強大且聰明，也是我們熟悉及喜愛的人」，將受到瓦爾茲及黃之瀚的支持。

川普第一任期前後任命4位國安顧問，歐布萊恩是唯一沒有與川普公開鬧翻的一位。美國大選前，美媒Politico點名他、盧比歐及前駐日大使海格提（Bill Hagerty）是國務卿的熱門人選。

不過，歐布萊恩已宣布自己不會入閣。他今天表示，仍會在外部為台灣發聲。（編輯：韋樞）1131213