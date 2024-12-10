本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
賴清德
新聞專題
賴清德
首頁 / 政治

賴總統祝韓國瑜一路順風 府未證實川普就職代表團人選

2024/12/10 14:25
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香、范正祥台北10日電）美國總統當選人川普就職典禮明年1月20日舉行，外傳總統賴清德指派立法院長韓國瑜代表台灣出席，總統府發言人郭雅慧今天表示，代表團相關作業仍在規劃中，待確定後會正式向民眾報告。

總統賴清德與立法院長韓國瑜今天一同出席台灣民主基金會「第19屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」，兩人並肩而坐，多次交頭接耳、互動熱絡。知情人士表示，賴總統與韓國瑜主要是聊孟加拉和台灣威權年代議題，賴總統也祝福韓國瑜「一路順風」。

有關美國總統就職典禮代表團事宜，郭雅慧下午表示，相關作業仍在規劃中，待確定後會正式向民眾報告。

韓國瑜辦公室則說，這部分由總統府作業，尊重府方相關安排與宣布時程，目前尚無訊息可以報告。（編輯：謝佳珍）1131210

韓國瑜
亞洲民主人權獎 韓國瑜勉聚微光照亮黑暗角落頒亞洲民主人權獎 賴總統：與各國夥伴鞏固全球韌性
賴清德
卓榮泰：拚均衡台灣 全台分6大生活治理區強化連結總統：民主台灣是唯一要走道路 絕不走回頭路
賴清德
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
105
更多編輯台推薦新聞：