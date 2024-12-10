賴總統祝韓國瑜一路順風 府未證實川普就職代表團人選

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（中央社記者溫貴香、范正祥台北10日電）美國總統當選人川普就職典禮明年1月20日舉行，外傳總統賴清德指派立法院長韓國瑜代表台灣出席，總統府發言人郭雅慧今天表示，代表團相關作業仍在規劃中，待確定後會正式向民眾報告。

總統賴清德與立法院長韓國瑜今天一同出席台灣民主基金會「第19屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」，兩人並肩而坐，多次交頭接耳、互動熱絡。知情人士表示，賴總統與韓國瑜主要是聊孟加拉和台灣威權年代議題，賴總統也祝福韓國瑜「一路順風」。

有關美國總統就職典禮代表團事宜，郭雅慧下午表示，相關作業仍在規劃中，待確定後會正式向民眾報告。

韓國瑜辦公室則說，這部分由總統府作業，尊重府方相關安排與宣布時程，目前尚無訊息可以報告。（編輯：謝佳珍）1131210