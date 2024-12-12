內政部啟動修消防法子法 消防局長任防護小組召集人

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（中央社記者高華謙台北12日電）配合消防法修正，內政部今天說明修訂相關子法方向。包括各地方政府要成立安全防護小組，由消防局長或副局長擔任召集人，也要納入基層人員參與討論；相關配套子法要在半年內公告實施。

內政部今天部務會報安排消防署報告「消防法子法修訂進度及勤安會業務報告」，內政部長劉世芳裁示，總統賴清德在11月29日公布修正消防法部分條文，增修24條文，內政部將持續敦促公司企業落實自我風險管理，及要求各級消防機關落實規劃消防員工作安全措施，以維護消防員執行職務安全與健康，讓消防安全制度更趨完善。

劉世芳說，配合消防法修訂子法包括消防人員職務安全衛生諮詢會設置辦法、消防人員職務安全衛生教育及訓練規則、災害事故調查會設置辦法及義勇消防組織編組訓練演習服勤辦法，將循法制作業程序與消防法同步施行。

消防署補充，將要求縣市成立職業安全指導組織，主導檢核、檢視與稽查各縣市消防職安事項，另再配合中程計劃，消防署也會有專業團隊協助，希望各縣市在短時間內建立職業安全衛生管理系統，有計畫實施保障消防員健康安全，消防署也會一併督導檢視。

消防署說，目前消防機關都是消防人員，沒有專責人員推動職安事項，因此希望透過制定消防法後讓縣市有推動依據，能在組織內成立專責單位，由專人推動職安統合與追蹤列管，以及消防員健康追蹤、管理輔導等，透過系統化處理，具體落實消防法。

消防署表示，消防署已輔導地方，包括各地方政府要成立安全防護小組，針對機關可能會遇到的安全問題要檢討出對策並落實，由消防局長或副局長擔任召集人，也要納入基層人員參與討論。

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劉世芳表示，6月27日勤安會成立至今，消防署共參與5次會議，研討包括勤務簡化、健康檢查納入心理健檢項目及裝備充實等議題，都已採納各會議委員意見，配合內政部管考辦理。

劉世芳說，在11月29日臨時聯席會議，消防署共同出席探討職場霸凌防範議題，擷取會議中委員意見，從建立第三方申訴管道、研議雙向考評機制、推動定期去識別化調查及建立職場良好雙向溝通管道等建議思考，藉此提升職場霸凌防範機制，期待以科技化、人性化方式改善消防員安全及權益，並落實健康友善職場環境。（編輯：林興盟）1131212