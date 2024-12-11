劉世芳：內政部約聘僱114年起調薪 月薪3.1萬起

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（中央社記者高華謙台北11日電）內政部長劉世芳宣布，響應行政院「政府作為加薪引擎」政策，明年起率先落實提升內政部及所屬機關勞務承攬進駐員工薪資標準，約聘、約僱、約用人員及勞務承攬進駐員工月薪應提高至最低工資的1.1倍、約新台幣3萬1449元以上。

行政院長卓榮泰日前以「政府作為加薪引擎」為主軸提出薪資對策，首先是政府部門應帶頭，明年起中央政府約聘、約僱、約用人員，及勞務承攬進駐政府單位工作服務的基層員工，月薪應高於最低工資1.1倍（約新台幣3萬1449元）；第二是政府部門應定期檢討及提高勞務採購薪資標準，應高於最低工資1.1倍（約3萬1449元）。

內政部今天透過新聞稿表示，為響應行政院「政府作為加薪引擎」政策，內政部長劉世芳今天上午親自慰問進駐內政部辦公大樓的駐點清潔人員辛勞，並宣布內政部從明年起率先落實提升內政部及所屬機關勞務承攬進駐員工的薪資標準。

劉世芳說，根據行政院政策指引，政府機關內包括約聘、約僱、約用人員及勞務承攬進駐員工，如國家公園署及所轄園區的清潔人員、維護人員等，月薪應提高至最低工資的1.1倍（約新台幣3萬1449元）以上，已要求相關機關立即檢討與調整預算，將人員薪資納入優先預算配置，確保足額發放薪資。

另外，劉世芳表示，將全面檢討優化勞務採購合約條件，在合約中明確規範基層人員薪資應達到1.1倍的最低標準，以確保基層勞工及承攬人員享有更有保障的薪資待遇。

劉世芳強調，保障基層勞工權益是政府義不容辭責任，內政部將持續督促政策落實，致力打造更公平、尊重與支持的工作環境。（編輯：翟思嘉）1131211