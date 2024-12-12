美眾院通過國防授權法案 吳思瑤：支持台灣堅定不移

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（中央社記者王揚宇台北12日電）針對美國聯邦眾議院通過2025財政年度國防授權法案，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，美國政府對台灣的各項支持與合作，堅定不移，另也希望在野黨立委不要非理性的惡砍國防預算。

美國聯邦眾議院通過2025財政年度國防授權法案，內容包括五角大廈最高可動用3億美元（約新台幣97億元）推進台灣安全合作倡議，透過提供軍備及關鍵作戰訓練協助台灣抵禦侵略。法案待參院通過後，由總統拜登簽署即生效。

對此，吳思瑤今天在立法院受訪提到，美國政府對於台灣的各項支持與合作，堅定不移，從美國總統拜登及即將上任的美國總統當選人川普，支持台灣、壯大台灣、協防台灣的美國立場，不會因為總統易主而有所改變。

吳思瑤說，對台灣而言，總統賴清德已多次說明他的「四大支柱」，其中一個就是要強化台灣國防力量，不管是國防自主或是增加對外軍購等，而台灣的安全除了靠民主同盟國家，更要靠自己的力量。

吳思瑤指出，立法院現在是預算會期，民進黨團高度關注國防預算，也希望在野黨立委不要非理性的惡砍或凍結國防預算。

媒體追問，有外媒報導稱，美方不認為中共軍演與總統賴清德出訪有關。

吳思瑤認為，不需要跟單一事件串連掛鉤，台灣要建立最強大的軍事防禦力量、社會安全韌性等，沒有人歡迎軍演。（編輯：蘇志宗）1131212