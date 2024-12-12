在野擬否決挺廢死大法官被提名人 綠盼超越政黨立場

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（中央社記者王揚宇台北12日電）立法院全院委員正審查司法院大法官人事同意權案，外傳在野黨擬否決支持廢死的大法官被提名人。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，憲法與大法官都沒有顏色，請超越政黨立場與利益，讓司法回歸獨立。

總統賴清德8月底提名張文貞出任司法院長，姚立明出任司法院副院長，以及何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特與劉靜怡共7位為司法院大法官人選。

立法院朝野黨團11月14日協商司法院人事同意權案相關審查時程，各黨團達成共識，包括12月10日上午審查司法院長被提名人，下午審查司法院副院長被提名人；12月11日、12日審查大法官被提名人。審查完畢後，於12月24日院會上午行使同意權案記名投票表決。

吳思瑤今天在立法院受訪，針對在野陣營稱如果大法官被提名人支持廢死，就要否決（封殺）等議題，作相關說明。

吳思瑤說，大法官人事同意權案的審查，按部就班進行中，希望在野黨捐棄政黨立場及個人政治意識形態，而台灣是民主、多元、包容的國家，任何人對議題必然有其主張，但這與大法官作為專業法律人的獨立判斷並不衝突。

吳思瑤認為，這次被提名的大法官，不論是在學術、實務或是國際代表性等，都非常正向，她也期待台灣能夠產出，同時也是亞洲第一位的女性司法院長。

吳思瑤說，希望大法官人事同意權案的審查，乃至於投票行使，都要超越個人的政黨立場與政黨利益，因為憲法沒有顏色，大法官也沒有顏色，請大家不要就個案或單一議題，就對被提名人提出不合理的價值判斷，應該要讓司法回歸獨立。

媒體也詢問明天立法院會的議程動態，包括國民黨可能會闖關選罷法修正草案。吳思瑤表示，民進黨團會持續跟在野各黨協商，希望讓預算、民生法案先行，例如攸關運動部成立的行政院組織法修正草案等案，社會沒有共識、會引來對立與激烈攻防的議案，都應當暫緩，期盼民生議案優先處理。

談到2026年台北市長選舉議題，吳思瑤等人被點名是代表民進黨出戰的熱門人選。吳思瑤指出，現在是2024年，她正面對非常激烈的議事攻防，眼前的要務是審預算、審法案，會把眼前的工作做好，2026年的事情不需要超前部署。

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此外，陸委會昨天宣布有條件同意雙城論壇舉辦，但書是這段期間中共對台威嚇不能再惡化，台北市長蔣萬安呼籲中央將情勢惡化定義說清楚。陸委會今天回應，兩岸情勢分析不是單一指標，而是綜合評估情勢後再妥善處理。

針對雙城論壇議題，吳思瑤質疑，雙城論壇的主辦單位是台北市政府，希望蔣萬安發揮政治智慧，不要一再把球丟給中央，也請蔣萬安試著為自己做決定。（編輯：蘇志宗）1131212