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財劃法修正通過 蔣萬安：有益地方財政自主能力

2024/12/21 15:30
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（中央社記者陳怡璇、劉建邦台北21日電）財政收支劃分法修正案三讀通過，台北市長蔣萬安指出，有益落實地方自治、提升地方自主財政能力，北市多條捷運正在興建、還有老舊校舍改建等都需要大量經費。

財政收支劃分法修正案昨天三讀通過，中央將釋出新台幣3700多億元給地方，蔣萬安今天出席「歌仔戲葉青—傳承工程列車」節目演出，被媒體堵訪時問及此事。

蔣萬安表示，財劃法修正案通過，對落實地方自治、提升地方自主財政能力是有幫助的，例如北市現在就有6條捷運線在興建、下週將動工的捷運東環段等，需要上千億元。

他指出，北市會持續興建大型建設，還有親水城市政策、老舊校舍改建等都需要大量經費，認為財劃法修正案通過有益提升各地方政府財政自主能力。

台北市財政局發布新聞資料表示，財劃法自民國88年修正至今，已逾25年未更新，隨地方改制及直轄市從2都增加至6都，地方政府應辦事項及經費需求日益增加，各界有共識須修法。

財政局指出，北市府感謝此次財劃法修正案經立法院三讀通過，擴大分配地方財源，將可落實地方自治與提升地方財政自主能力。

財政局表示，此次修法的營利事業營業額指標是延用現行分配指標，加上將中央營業稅納入統籌分配稅的比例由40%提升至100%。

財政局指出，因營利事業營業額是課徵營業稅的基礎，最能將地方政府努力創造財政收入、招商、就業的成果與貢獻，與所獲得統籌分配稅款產生連結，能有效激勵地方政府積極開源，更能帶動統籌分配稅整體收入增長，實現各地方政府共同受惠的良性循環。

另外，直轄市營利事業營業額指標權重由現行的50%降至30%，已考量非都會區縣市需求，兼顧區域均衡發展。財劃法修正案三讀通過將增加各地方政府獲配財源，北市將更有能力實現城市願景，提升公共服務品質。（編輯：戴光育）1131221

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