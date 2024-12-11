民進黨：選罷法等3大法案 嚴防國民黨闖關

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（中央社記者葉素萍台北11日電）民進黨今天召開中常會，與會人士轉述，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤提到，據黨團掌握，國民黨主席朱立倫親下軍令狀，要求國民黨在這會期通過選罷法、憲法訴訟法、財政收支劃分法，民進黨團高度關注這3大重點法案、會嚴防到底。

黨內人士轉述，剛結束訪日行程的民進黨秘書長林右昌在中常會黨務報告分享訪日成果。林右昌說，他這次代表兼任民進黨主席的總統賴清德訪問日本，期間拜會自民黨、國民民主黨、立憲民主黨等跨黨派日本政要，民進黨希望未來與日本各政黨建立更密切交流管道。

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與會人士轉述，吳思瑤在中常會報告表示，據黨團掌握，朱立倫親下軍令狀，要求國民黨在本會期通過選罷法、憲法訴訟法、財政收支劃分法，所以接下來民進黨團會努力捍衛民進黨立場。

吳思瑤指出，除了這三大法案，反年改修法、總預算案也是黨團高度關注焦點；此外，民進黨團希望在本會期盡快協調，把攸關運動部成立的「運動部組織法」立法完成。（編輯：林興盟）1131211