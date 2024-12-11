綠批藍錯把民進黨當敵人 卻把共產黨當朋友

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（中央社記者林敬殷、王承中台北11日電）中共解放軍機艦大規模在台海周邊集結，民進黨立法院黨團今天舉行記者會，譴責國民黨敵我不分，總在錯的時間做錯的事，國民黨團總召傅崐萁丟下立法院朝野協商去香港，台北市長蔣萬安毀諾執意舉辦雙城論壇，搭台讓中國統戰，應三思萬思。

傅崐萁在立法院受訪時表示，中華民國的國會議員，都是依照國家相關的法律來行使職權，以及做該做的事情。上週五的院會，國民黨團提出的議程，都是依照國會議事規則，每一條都是依法依規辦理。對於國會議員到其他國家地區，也都依照國家相關法律進行。他強調不要以訛傳訛，國民黨絕對依照國會議事規則進行。

民進黨團上午在立法院舉行「錯把民進黨當敵人，卻把共產黨當朋友」記者會。

民進黨團幹事長吳思瑤說，立法院昨天原本排定法案協商，傅崐萁卻丟下立法院跑到香港，沒有報備，會期中勤跑中國，擁抱中國，到底見了誰，說了什麼。

吳思瑤表示，國民黨在立院上會期國會擴權法案激烈攻防時，傅崐萁丟下不管，率16位立委去見中國大陸全國政協主席王滬寧。今年5月，南海局勢緊張陷入軍事衝突，國際譴責中國在南海滋擾鬧事之際，藍白脅迫時任總統的蔡英文登島不成，自己在5月18日搶登太平島，等於替中國助威叫陣，向國際釋放錯誤訊息。

吳思瑤指出，國民黨縣市首長不遑多讓，蔣萬安及台中市長盧秀燕這幾天操弄、消費不存在的戒嚴議題，對中國一連串的軍事威嚇，連氣都不敢吭一聲。蔣萬安在2022年5月27日曾說「雙方地位對等才有舉辦（雙城論壇）的意義」，現在毀諾執意舉辦，還說有交流總比不交流好，民進黨團支持交流，但反對在錯的時間做錯的事。

對於缺席朝野協商，傅崐萁回應表示有依國家法律規定出國。吳思瑤表示，傅崐萁這次並沒有報備，也沒有告知國民黨立委，國民黨團一再阻擋民進黨立委沈伯洋提案立委赴中應納管的兩岸人民關係條例修法，不給修也不敢修，好讓他們可以來去中國自如，搭飛機到中國 像搭公車一樣。

吳思瑤表示，呼籲國民黨立委把心思放在立法院，不要勤跑中國，好好審預算、審人事案，民進黨團提醒蔣萬安，雙城論壇可以延期辦，此時此刻當世界各國跟中國劃清界線時，難道要跟中國你儂我儂、杯觥交錯，向世界傳達錯誤訊息嗎。

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至於馬英九基金會將於12月18日帶團出席在中國哈爾濱舉辦的「海峽兩岸青年冰雪節」活動，並赴四川成都參訪。

吳思瑤表示，馬英九基金會帶共青團來台訪問，引發對立衝突，交流美意不翼而飛，馬英九基金會持續在錯的時間做錯的事，不記取教訓，一錯再錯，終將成為歷史罪人，蔣萬安執意舉辦雙城論壇，是把馬英九共青團當借鏡，矮化台灣、矮化台北，令人遺憾。（編輯：林興盟）1131211