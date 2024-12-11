雙城論壇獲有但書同意 北市府：認可兩岸應交流

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北11日電）陸委會今天指出，有但書同意上海訪團赴台參與雙城論壇。台北市政府表示，這代表中央認可市府的堅持，也就是兩岸應持續交流，盼雙方共同推動雙城論壇這個好的對話平台。

大陸委員會（陸委會）下午4時召開例行記者會，陸委會副主委兼發言人梁文傑表示，政府願意釋出最大善意，暫且同意上海訪團赴台參加台北上海城市論壇，但書是這段期間中共對台威嚇不能再惡化。

台北市長蔣萬安同一時間出席全國好人好事八德獎頒獎典禮，行程原預計下午4時30分結束，未料蔣萬安提前於下午4時8分離場。

陪同出席的台北市政府發言人殷瑋於下午4時35分接受媒體聯訪，殷瑋表示，蔣萬安的行程本來就很緊湊，所以今天相關議題都由他回答。

殷瑋指出，陸委會今天的宣布，其實是認可市府的堅持，也就是兩岸間的交流應該要持續下去，因為雙城論壇是行之有年且僅存的兩岸官方對話平台之一，有交流總比沒交流好、增加了解總比增加誤解好。

至於是否有準備隨時延後活動，殷瑋表示，會依照中央核准的期程及內容進行，持續秉持對等、尊嚴、善意、互惠的原則進行交流，推動「雙城好、兩岸好」的目標。

媒體詢問，上海訪團102人名單尚未全數獲審核通過一事。對此，殷瑋指出，雙城論壇強調「對等」，因此若上海訪團與市府去年赴上海時的規模能對等是最好，不過目前中央尚未明確說明是哪些人員需要補件。

殷瑋表示，中央本於權責核准市府的申請後，希望能一起好好推動雙城論壇這個好的對話平台，並呼籲陸委會與市府一樣，對台灣的民主韌性有信心。

台北市政府今年主辦第15屆雙城論壇，主題為「智慧治理 永續未來」，上海方規劃由上海市副市長華源帶隊出席，預計16日抵台、17日參與論壇。（編輯：戴光育）1131211