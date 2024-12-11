雙城論壇上海訪團來台 陸委會：有但書同意

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（中央社記者李雅雯台北11日電）陸委會副主委兼發言人梁文傑今天表示，政府願意釋出最大善意，暫且同意台北上海城市論壇（雙城論壇）上海訪團來台，但書是這段期間中共對台威嚇不能再惡化。

梁文傑表示，雙城論壇從2010年以來辦了14次，中共對台侵擾是變本加厲；不過台北市政府還是認為雙城論壇有舉辦必要，為了贏得兩岸和諧氣氛，政府願意釋出最大善意，暫且同意上海訪團來台，讓台北市政府可以繼續相關準備工作。

梁文傑附加但書。他說，如果這段期間中共對台施壓情事惡化，台北市政府允諾將會配合中央政府決定，隨時延後活動，面動中共的動作，地方政府、中央政府是一體的，相信台北市政府會負起責任，避免被對方用來做政治宣傳。

台北市政府規劃於17日舉辦「2024台北上海城市論壇」，論壇主題為「智慧治理、永續未來」。

台北市、上海市從2010年開始每年輪流舉辦論壇與互訪，今年依例輪到台北市政府主辦；雙城論壇已經連續舉辦14屆論壇、簽署45項議題合作備忘錄，今年為第15屆。（編輯：謝怡璇）1131211