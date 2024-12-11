北市續辦雙城論壇 綠議員指蔣萬安應兌現選前承諾

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北11日電）台北市府17日舉辦雙城論壇，民進黨北市議員今天指出，市長蔣萬安參選時曾公開提到辦雙城論壇前提為中共不再擾台等3項承諾，中共仍在軍演，要求市府停辦或暫緩雙城論壇。

2024年台北上海城市論壇17日登場，今年輪到台北市主辦，上海方由上海市副市長華源帶隊出席，預計16日抵台。媒體報導，共軍近日動作頻頻，雙城論壇可能取消。陸委會昨天表示，對於各種情況都在掌握研析。

針對舉辦雙城論壇，多名民進黨台北市議員今天提及共軍持續擾台，要求台北市政府暫緩或停辦雙城論壇。

民進黨北市議員許淑華在臉書（Facebook）發文，據外國媒體報導中共近期出動90艘海軍、海警船艦進行軍演，較不同的是中共軍演過去會對外公告，這次卻未事前宣布，認為要降低台灣的警戒心。

她說，蔣萬安在2022年參選台北市長時，曾公開承諾舉辦雙城論壇需有3前提，分別為中共不再擾台、對台灣釋出善意、雙方地位要對等，但這3條件都未達到，蔣萬安卻背棄承諾，堅持舉辦雙城論壇，要求停辦雙城論壇，不要讓中共為所欲為。

民進黨議員林延鳳在媒體群組指出，中國對台灣的統戰策略，不會因蔣萬安而改變，且過去這幾年都有辦雙城論壇交流，但中國對台的文攻武嚇與軍演也未減少，蔣萬安硬要辦雙城論壇，是滿足中國需求還是蔣萬安政治野心。

民進黨議員何孟樺透過臉書表示，蔣萬安在選前把共機不擾台當成辦雙城論壇的前提，現在卻硬要辦雙城論壇，是毀掉選前承諾，呼籲蔣萬安對中國近期軍事集結表達抗議。

民進黨議員陳怡君透過資料指出，中國擾台未停，蔣萬安應兌現參選市長時承諾，暫緩雙城論壇，得不到善意的單方面交流就是委曲求全。

蔣萬安上午出席活動時表示，雙城論壇是兩岸之間難能可貴的溝通及交流平台，希望繼續辦下去，呼籲各界對台灣的民主韌性有信心。（編輯：張銘坤）1131211